İlim yayma değil 'İhaleyi Kapma Cemiyeti' olmuşlar

İHALE YAĞMURU





ESKİ BELEDİYE BAŞKANI





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Cemiyeti’nin uzun zamandır başkanlığını yapan Yusuf Tülün’ün çocukları, belediyelerden milyonlarca liralık ihaleler alıyor.Siyahmartı Reklam Şirketi, İlim Yayma Cemiyeti’nin Başkanı Yufus Tülün’ün çocukları Kerem ve Ömer Faruk Tülün’e ait. 2005 yılında Kerem ve Ömer Faruk Tülün ortaklığı ile kurulan firmada Kerem Tülün büyük hisseye sahip. Şirket, son 12 yılda 43 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli de 57 milyon TL’yi buluyor.Şirket son ihalesini 7 Ocak’ta AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nden aldı. AKP’li belediyenin “2022 Yılı Tanıtım Çalışmaları İçin Kağıt-Vinil-Plus Bilboard ve Raket Baskı ve Tasarım Hizmeti Alım İşi” adı altında düzenlediği ihaleyi Siyahmartı Şirketi 1 milyon 607 bin TL’ye aldı.Şirketin en fazla ihale aldığı belediyelerin başında da AKP’li Beykoz Belediyesi geliyor. Şirket Beykoz Belediyesi’nden toplam 22 milyon 706 bin TL değerinde 15 ihale alırken AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden de toplam 23 milyon 161 bin TL değerinde 7 ayrı ihale aldı. Ayrıca şirket, AKP’li Bağcılar, Zeytinburnu, Anavutköy, Kağıthane, Esenler, Eyüpsultan ve Ümraniye belediyelerinden de çok sayıda ihale aldı.İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, 2004-2009 yılları arasında, AKP’den Sarıyer Belediye başkanlığı yaptı. 1984 yılında Refah Partisi’nde aktif siyasete başlayan Yusuf Tülün, Bağcılar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. AKP’nin İstanbul teşkilatı kuruculuğu ve AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yusuf Tülün, Milli Saraylar Daire Başkanlığı Müşavirliği yaptı. İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanlığını yürütmekte olan Yusuf Tülün, “İlim Yayma Ödülleri” töreni de düzenlemişti. Tülün, törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye takdim etmişti.Öte yandan İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Rize Milletvekili İsrafil Kışla ile kamudan 7 yılda tam 260 ihale alan AKP’li İBB Meclisi Üyesi Ömer Akbulut gibi çok sayıda AKP’li de yer alıyor.