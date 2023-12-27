Samanyolu Haber /Spor / İlk antrenmana çıktı: Terim'den 10 dakikalık tanışma konuşması /27 Aralık 2023 23:55

İlk antrenmana çıktı: Terim'den 10 dakikalık tanışma konuşması

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Kulüp direktörü Papadimitriou'nun futbolculara tanıttığı Terim, oyuncularına 10 dakikalık bir konuşma yaptı.

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Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim, oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışma, dar alanda maçla sona erdi.

Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, bugün Atina'ya gitmişti. Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.
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