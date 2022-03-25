"İlk aşama büyük ölçüde tamamlandı"

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı cephesinden yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.





Söz konusu açıklamada Donbas bölgesinin tamamen özgürleştirilmesine odaklanlacağı belirtilirken operasyonunun ilk aşamasının ise büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.







DONBAS'A ODAKLANILACAK







Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun ilk aşamasının büyük ölçüde tamamlandığı ve doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesini tamamen "özgürleştirmeye" odaklanacağı bildirildi.

Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmının Rusya'nın kontrolünde olduğunu açıkladı.Bakanlık, ablukaya alınan Ukrayna şehirlerine saldırmayı dışlamadığını ve Rusya'nın Ukrayna üzerindeki hava sahasını kapatmaya yönelik herhangi bir girişime derhal tepki vereceğini söyledi.Bakanlık, bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla askerin öldüğünü ve yaklaşık 16 bin askerin yaralandığını söylerken, Rus ordusunda ise 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.Savaşın ilk ayında Ukrayna'nın şiddetli direnişiyle karşılaştıktan sonra Rusya'nın daha sınırlı hedeflere geçebileceğini gösteriyor gibi görünüyordu. Ancak Rus haber ajansları, savunma bakanlığının aktardığına göre, Rus destekli ayrılıkçıların artık Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin yüzde 93'ünü ve Donetsk bölgesinin yüzde 54'ünü kontrol ettiğini söylüyor.Bakanlık açıklamada, operasyonun Rus kuvvetlerinin belirlenen görevleri detaylandırmadan tamamlayana kadar devam edeceğini söyledi.