Samanyolu Haber /Dünya / İlk Fransa yapacak: Muhtemelen 'Avrupa içi dahil' bu yaza yurtdışı seyahat yasağı /05 Mayıs 2020 15:36

İlk Fransa yapacak: Muhtemelen 'Avrupa içi dahil' bu yaza yurtdışı seyahat yasağı

Karantina tedbirlerini gevşetmeye hazırlanan Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere bu yaz yapılacak yurt dışı seyahatlere kısıtlama getirilebileceğini açıkladı.

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Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan Fransa, normalleşmeye hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan ‘tatil’ uyarısı geldi. Macron, salgının yayılmasını engellemek adına ‘büyük yurt dışı tatillerinin’, hatta Avrupa ülkelerine yapılacak seyahatlerin sınırlanabileceğini belirti.

Başkent Paris’in dışındaki bir okulu ziyaret eden Macron, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Tatil yapıp yapamayacağımızı söylemek için çok erken. Söyleyebileceğim şu ki, yaz tatillerinde bile büyük uluslararası seyahatleri sınırlayacağız. Avrupalılar arasında kalacağız ve salgının nasıl evrildiğine bağlı olarak bunu biraz daha azaltmak zorunda kalabiliriz. Haziran ayının başında bunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Fransa, 11 Mayıs’ta karantina tedbirlerini gevşetmeye hazırlanıyor. Ancak bunun rehavet oluşturmaması konusunda daha önce de uyarıda bulunan Macron, “Bu, normal yaşama bir geçiş olmayacak” demişti.
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