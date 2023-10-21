Samanyolu Haber /Dünya / İlk yardım TIR'ları Gazze'ye girdi /21 Ekim 2023 11:06

İlk yardım TIR'ları Gazze'ye girdi

Refah sınır kapısı açıldı ve ilk yardım TIR'ları Gazze'ye giriş yaptı. İsrail tarafından yapılan açıklamada sınır kapısının yerel saatle 10:00'da açılacağı belirtilmişti.

SHABER3.COM

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye gidecek insani yardımlara açıldığını duyurdu.BM insani yardım tırlarının sınırdan geçiş yaptığı öğrenildi. Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bürosu, DSÖ’nün 4 kamyonluk tıbbi malzeme konvoyunun Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Gazze'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmedi.

Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılmasının "Gazze'de yaşanan insani felaketi dindirmeyeceği" kaydedilen açıklamada, "sağlık hizmetlerinin verilemediği ve yaralananların tahliye edilerek tedaviye ihtiyaç duyduğu" aktarıldı.

Gazze'de "yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının en düşük seviyede olduğu" ve bölge halkının gıda ve elektrikten mahrum kaldığı ifade edildi.

DSÖ: Sağlık malzemelerimiz kısa bir süre sonra Gazze'ye hareket edecek
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün sağlık malzemelerinin kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edeceğini belirtti.

X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Ghebreyesus, "Görünüşe göre, DSÖ'nün sağlık malzemeleri kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edecek. Malzemeler arasında travma ve kronik hastalık ilaçlarının yanı sıra temel ilaçlar da yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze'deki insani yardım ekiplerinin korunması ve bölgeye yönelik sürdürülebilir insani erişimi talep ettiğini belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye bu sabah girmeye başladığı bildirilmişti.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtilmişti.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarılmıştı.

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmemişti.

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