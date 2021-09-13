Samanyolu Haber /Gündem / 'İlkel bir yöntem ama yiyen yiyor...' /13 Eylül 2021 11:40

'İlkel bir yöntem ama yiyen yiyor...'

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam yayımlanan röportajını ele aldı. Ataklı, "İlkel bir propaganda ama yiyen yiyor" değerlendirmesinde bulundu.

SHABER3.COM

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam yayımlanan röportajını ele aldı. Ataklı, "İlkel bir propaganda ama yiyen yiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ataklı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Erdoğan cuma günü Kahramanmaraş’taydı.

Partisinin bir toplantısında konuştu.

Daha sonra Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Müzesi’nde Gençlerle Şiir Gecesi programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Tabii tıpkı gazetecilere olduğu gibi gençlere de sorular önceden verildi.

Nasıl oturacakları, nasıl konuşacakları önceden tembihlendi.

Gençler sanki en önemli meraklarıymış gibi örneğin “Eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?” diye bir soru sordu.

Erdoğan da soruya  “Maalesef şiir yazmıyorum, ama şiir okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var” yanıtını verdi.
 
Erdoğan’ın “sözde gençlerle sohbet” programı saray propaganda işlerine bakan kişisi tarafından banda alındı ve daha sonra haber kanallarına dağıtıldı.

Daha sonra bu kanallara “Hepiniz aynı anda bunu yayınlayacaksınız” talimatı gitti.

Talimat üzerine cümle saray medyası önceki akşam saat 21.00’den itibaren saray propagandacısının gönderdiği bandı yayına soktu.

Böylelikle vatandaş zapping yaparken arka arkaya sıralı 9 kanalı açtığında da Erdoğan’ı gördü.

Saray propagandacısı anladığım kadarıyla,  vatandaşın zapping yaparken hep Erdoğan’la karşılaşması üzerine “Hepsi birden veriyor” diye düşünerek birinde kalacağını hesaplamış.

Çok ilkel bir düşünce tabii.

Ama düşük düzeydeki insanlara yönelik propagandalar hep çok basit ve hatta akıl dışı olur.

Ama bizde de dünyada da hep tutmuştur.

Bu propagandaları yiyenler mutlaka çıkar, üstelik sayıları da hiç az değildir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İlkel bir yöntem ama yiyen yiyor...' Sonraki Haber >>

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

AKP’li Erzurum Belediye Başkanı, canlı yayında küfür etti

Damat Berat tribünde görüntülendi

Damat Berat tribünde görüntülendi

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

15 Temmuz organize ve tezgahlanmış bir şey!

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

KHK'lı öğretmen sahnedeki Babacan'a seslendi: Bu zulme ortak olacak mısınız?

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Aşı karşıtları mitinginde İstiklal Marşı krizi

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

İsrail Polisi Mescidi Aksa'da İsrail polisini vurdu

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

FIFA 22 oyununda Türkiye'den kaç stadyum olacak?

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:02:04