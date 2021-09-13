'İlkel bir yöntem ama yiyen yiyor...'

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam yayımlanan röportajını ele aldı. Ataklı, "İlkel bir propaganda ama yiyen yiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Ataklı'nın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:



Erdoğan cuma günü Kahramanmaraş’taydı.



Partisinin bir toplantısında konuştu.



Daha sonra Kahramanmaraş Yedi Güzel Adam Müzesi’nde Gençlerle Şiir Gecesi programında gençlerin sorularını yanıtladı.



Tabii tıpkı gazetecilere olduğu gibi gençlere de sorular önceden verildi.



Nasıl oturacakları, nasıl konuşacakları önceden tembihlendi.



Gençler sanki en önemli meraklarıymış gibi örneğin “Eşiniz Emine Erdoğan hanımefendiye şiir yazdınız mı ya da şiir okudunuz mu kendisine?” diye bir soru sordu.



Erdoğan da soruya “Maalesef şiir yazmıyorum, ama şiir okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var” yanıtını verdi.



Erdoğan’ın “sözde gençlerle sohbet” programı saray propaganda işlerine bakan kişisi tarafından banda alındı ve daha sonra haber kanallarına dağıtıldı.



Daha sonra bu kanallara “Hepiniz aynı anda bunu yayınlayacaksınız” talimatı gitti.



Talimat üzerine cümle saray medyası önceki akşam saat 21.00’den itibaren saray propagandacısının gönderdiği bandı yayına soktu.



Böylelikle vatandaş zapping yaparken arka arkaya sıralı 9 kanalı açtığında da Erdoğan’ı gördü.



Saray propagandacısı anladığım kadarıyla, vatandaşın zapping yaparken hep Erdoğan’la karşılaşması üzerine “Hepsi birden veriyor” diye düşünerek birinde kalacağını hesaplamış.



Çok ilkel bir düşünce tabii.



Ama düşük düzeydeki insanlara yönelik propagandalar hep çok basit ve hatta akıl dışı olur.



Ama bizde de dünyada da hep tutmuştur.



Bu propagandaları yiyenler mutlaka çıkar, üstelik sayıları da hiç az değildir.