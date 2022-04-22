Samanyolu Haber /Gündem / İmamamoğlu'dan flaş 'hapis talebi' yorumu: 'Bana siyaseten zararı yok' /22 Nisan 2022 15:22

İmamamoğlu'dan flaş 'hapis talebi' yorumu: 'Bana siyaseten zararı yok'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin üzerinden YSK’ye yaptığı eleştiriler nedeniyle hakkında hapis cezası istenmesine ilişkin yorumda bulunarak, “Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var. Bizim toplumumuz vicdanlıdır. Mağduru görür, mağdura katkı sunmak, destek olmak ister" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da görev yapan 21 muhtarla sahurda buluştu. Buluşmada hakkındaki hapis cezası talebini değerlendiren İmamoğlu, "Bana 4 yıl 1 ay hapis cezası verilmesi hakkında savcı mütalaasını verdi, mahkemesi görülecek. Neymiş, ben YSK'ye hakaret etmişim. Olay şudur. Benim Avrupa Konseyi'ndeki bir konuşmamın eleştiren bir bakan bana konuşmasında 'ahmak' demiştir. Ben de kendisine iadeyi cevapla karşılığını ona sundum. 'Siz seçimi iptal ettiniz ahmak sizsiniz' anlamında. Bunu ben bakana söyledim ama YSK'ye böyle bir şeyde bulunmadım. Bunun ifadesini verdim ama ona rağmen savcı böyle bir mütalaada bulundu" dedi. 

Yaşanan sürecin kendisine siyaseten zarar vermeyeceğini belirten İmamoğlu, halkın yanında olacağını ileri sürdü. "Yani hala yaşadığımız bu olumsuzluklardan ders çıkarmayan insanlar var bu ülkede. Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var. Bizim toplumumuz vicdanlıdır. Mağduru görür, mağdura katkı sunmak, destek olmak ister. Umarım bu yanlıştan dönecek. Her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı gibi ben de bu ülkede hukukun ve adaletin üstünlüğüyle bu mahkemenin doğru kararı vereceğine inanıyorum, inanmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 
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