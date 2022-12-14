İmamoğlu davasında karar bekleniyor: Savcı hapis ve siyasi yasak istiyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda saat 11.30’da başlayan duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Bir önceki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, İmamoğlu için en üst sınırdan (4 yıl 1 ay) hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 'siyasi yasak' da içeren 53. maddesinin de uygulanmasını talep etmişti. Mahkeme, reddi hakim talebini de reddetmişti.

DURUŞMADAN





Duruşma yaşanan gerginliğin ardınan saat 11.30'da başladı. İBB Başkanı İmamoğlu, önceki duruşmalarda olduğu gibi bu oturuma da katılmadı. İmamoğlu'nun avukatları, reddi hakim talebin reddedilmesine itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti





Bir önceki celsede tanıkların dinlenmesi talebini 'dava süresini uzatma girişimi' olarak değerlendirerek reddeden mahkeme heyeti bugün tanıkların dinlenmelerine karar verdi.





ONGUN: İMAMOĞLU, "AZ BİLE KONUŞTUM" DEDİ





Kararının ardından sözü ilk olarak İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun aldı.





"Olayın olduğu gün başkanımızla bir aradaydık. Üsküdar’daki Fethi paşa korusunda. Ben başkanımızın basın danışmanı olduğum için medya ile ilişkileri doğal olarak ben kuruyorum. Toplantıda birçok gazeteci arkadaşımız, sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamada İBB Başkanı'na 'ahmak' dediğini mesaj olarak gönderdiler. Ve bu konuda İmamoğlu'nun Süleyman Soylu'ya cevap verip vermeyeceğini sordular. Ben de konuyu başkanımıza sordum. O da 'bu çok yakışıksız bir ifade, biz ona yanıt verelim' dedi. Ardından gazeteci arkadaşları arayıp davet ettim, onlar da sordukları soruda İçişleri Bakanı'nı işaret ederek sordular. Başkanımız da verdiği yanıtta 'Lafa bakarım...' diye devam eden cümleyi kurdu. Açıklamanın ardından toplantıya devam ettik. Binanın içine girerken ben kendisine 'Acaba Sayın Bakan'a çok mu ağır konuştunuz?' diye sordum. O da 'az bile konuştum' dedi.





Gerek başına vermiş olduğu bu demeç öncesinde, ya da sonrasında aynı zamanda ya da başka bir zamanda Sayın Başkan'dan YSK üyelerine karşı herhangi bir olumsuz söz ya da yorum duymuş mudur? Bu olayın olduğu tarihten önce ya da sonra, hatta seçimlerin iptal edildiği 6 Mayıs tarihinde Ekrem İmamoğlu'ndan YSK üyeleri hakkında herhangi bir olumsuz söz duymadım. Bütün açıklamalar siyasi kişiler içindir."





Ongun'un ardından İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan dinlendi. Özkan, "Olay günü toplantıdaydık. Soylu'nun yakışıksız ifadeleri bize iletildi. Ekrem Başkan, Soylu'ya karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Toplantı çıkışında Ekrem Başkan ahmak sözünü söyleyen kişiye iade etti" dedi.





DAVAYI TAKİP ETMEK İSTEYEN AVUKATLAR SALONA ALINMADI





Duruşma öncesi Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nin çevresinde ve içerisinde polis yoğunluğu görüldü. Adliye çevresinde çevik kuvvet polisi otobüsleri ve TOMA konuşlandırılırken davanın görüleceği mahkeme salonunun olduğu katın merdivenleri de kapatıldı.





Davayı tatip etmek isteyen avukatların salona girişi polis tarafından engellenmek istedi. Salona girişlerine izin verilmeyen avukatlar ve polis arasında gerginlik yaşandı.