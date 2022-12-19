'İmamoğlu dosyası onay sürecinde öne alınabilir'

Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e konuşan Hamdi Yaver Aktan, hem istinafta hem de Yargıtay'da ilgili daire başkanlarının dosyaları öne alma yetkisinin olduğunu kaydetti:



“Hem istinafta hem de Yargıtay'da ilgili daire başkanlarının dosyaları öne alma yetkisi var. Çok acil durumlarda da mazeret dilekçesi verilerek, dosyaların öne alındığı oluyor” dedi.



İmamoğlu'nun dava sonuçlanmadan cumhurbaşkanı ya da milletvekili seçilmesi halinde ise “Yargıtay, dokunulmazlığı tekrar kalkana kadar hükmün bozulmasına karar verir” tespitini yaptı.