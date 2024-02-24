Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu mu, Kurum mu? 6 anketten 5'ine göre o ismi önde /24 Şubat 2024 12:59

İmamoğlu mu, Kurum mu? 6 anketten 5'ine göre o ismi önde

Altı farklı anket şirketinin İstanbul’da yaptığı yerel seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı.

SHABER3.COM

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Seçimlerde sonucu en çok merak edilen ve tartışılan şehirlerin başında ise 16 milyon nüfuslu İstanbul geliyor. 

İstanbul'da çok adaylı seçim yarışında öne çıkan adaylar ise mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin adayı Murat Kurum.

Seçimin iki adayın arasında geçmesi beklenirken, kamuoyu araştırma şirketleri anketlerini sürdürüyor. 6 farklı kamuoyu araştırma şirketinin İstanbul'da gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçları ortaya çıktı.

6 şirketin yaptığı anketin 5'inde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu görüldü.

Anket sonuçları şöyle oldu:

Dİ-EN ARAŞTIRMA
CHP / Ekrem İmamoğlu: 43,8

AKP-MHP / Murat Kurum: 38,2

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4,3

YRP / Mehmet Altınöz: 2,4

SONAR
CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,9

AKP-MHP / Murat Kurum: 41,3

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 4

YRP / Mehmet Altınöz: 2,5

OPTİMAR
CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1

AKP-MHP / Murat Kurum: 37,7

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 5

YRP / Mehmet Altınöz: 3

METROPOLL ARAŞTIRMA
CHP / Ekrem İmamoğlu: 41,6

AKP-MHP / Murat Kurum: 38,8

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 2,9

YRP / Mehmet Altınöz: -

ORC ARAŞTIRMA
CHP / Ekrem İmamoğlu: 36,5

AKP-MHP / Murat Kurum: 37,7

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 3,6

YRP / Mehmet Altınöz: 2,9

YÖNEYLEM
CHP / Ekrem İmamoğlu: 39,1

AKP-MHP / Murat Kurum: 32,9

İYİ Parti / Buğra Kavuncu: 2,8

YRP / Mehmet Altınöz: 3,6

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