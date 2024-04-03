Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu’ndan Van tepkisi: Hep birlikte tepki göstermek zorundayız /03 Nisan 2024 05:49

İmamoğlu’ndan Van tepkisi: Hep birlikte tepki göstermek zorundayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van’da DEM Parti’nin hakkı olan mazbatanın ikinci sıradaki AKP adayına verilmesini ‘kabul edilemez’ buldu.

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DEM Parti’nin adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919, AKP adayı Abdullah Arvas ise 108 bin 802 oy almıştı. Ancak Zeydan mazbatayı alamadı.

Gerekçeyse Zeydan hakkında Adalet Bakanlığı’nın son dakikada aldığı karar.

Bakanlığa göre Zeydan’ın seçilme hakkı yok. Karar henüz kesinleşmeden mazbata, İl Seçim Kurulu tarafından ikinci sıradaki Arvas’a verildi.

Karara tepkiler yükseliyor. Bir açıklama da İmamoğlu’ndan geldi:

“Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez.

Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız.

Milli iradenin üstünlüğü cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terk edip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum.”
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