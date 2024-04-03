7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami alarmı verdi

Japon Meteoroloji Kurumu, sarsıntının büyüklüğünü 7,5 olarak açıklarken, ülkenin güneyindeki Okinawa Adası için tsunami uyarısında bulunuldu ve dalgaların boyunun üç metreyi bulabileceği belirtildi.



Sarsıntı sonrası Tayvan'da elektrik kesintileri meydana geldiği bildirildi. Başkent Taipei'den gelen videolarda binaların sallandığı da görülüyor, ancak henüz herhangi bir ölü, yaralı ya da hasar bilgisi gelmedi.



Amerikan Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) depremin büyüklüğünü 7,4 olarak ölçtü. Kuruluş, sarsıntının merkez üssünün Tayvan'ın Hualien kentinin 18 kilometre güneyinde ve derinliğinin 34,8 kilometre olduğunu belirtti.



Japon uzmanlar, sarsıntının yeryüzüne yakın bir yerde meydana geldiğini ve bu nedenle daha güçlü olabileceğini kaydetti.



Çin medyası sarsıntının, ülkenin Fujian bölgesindeki Fuzhou, Şiamen, Quanzhou ve ve Ningde'de hissedildiğini bildirdi.