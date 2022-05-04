Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu 'siyasi yasak' iddiası için konuştu: 'Ne yazık ki, herşey mümkün' /04 Mayıs 2022 13:19

İmamoğlu 'siyasi yasak' iddiası için konuştu: 'Ne yazık ki, herşey mümkün'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'siyaset yasağı' iddiasına ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Bu ülkede her şey mümkün. Bir Ekrem'e böyle bir şey yapar, bakarsınız milyonlarca Ekrem kendisine sandıkta tokat gibi cevap verir" dedi.

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Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakiplerinden birinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirterek “İmamoğlu’na siyaset yasağı getirip Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar” dedi. Konu hakkında açıklama yapan İmamoğlu “Türkiye’de her şey mümkün” ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, siyasetin gündeminde yer alan konulara ilişkin Artı Gerçek’ten İrfan Aktan’ın sorularını yanıtladı.

Ahmet Şık açıklamalarının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı: 

“Bir komplo teorisi olarak söylüyorum ama bu işin varacağı yer açık; İmamoğlu’na siyaset yasağı getirip en büyük rakiplerden birini ekarte edecekler. İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinde en çok emeği olan Canan Kaftancıoğlu’nu tutuklayacaklar."

EKREM İMAMOĞLU’NDAN YANIT
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Ahmet Şık’ın komplo teorisi hakkında; “Ortaya koyduğu bu gündem var mıdır? Ne olmadı ki bu ülkede o olmasın? Benim dünya masumu can ciğer arkadaşım, İBB'de görev yapan Tayfun arkadaşıma 18 yıl hapis verdi bu ülke. Ben bu adamın 13 yıldır şahidiyim. Bu ülkede hangi kararlar alınmıyor ki? Allah hiç kimsenin evine adaletsiz, hukuksuz bir süreci yaşatacak kararla yüzleştirmesin. Adaletsizle bizi sınamasın. Yani her şey mümkün. Bir Ekrem'e böyle bir şey yapar, bakarsınız milyonlarca Ekrem kendisine sandıkta tokat gibi bir cevap verir. Türkiye’de ne yazık ki her şey mümkün ama bu her şey mümkünün bitmesine de 1 yıl kaldı” dedi.
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