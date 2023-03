İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaret etmesi bekleniyor

CHP kulislerinde Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylık konusundaki tutumlarını nezaketen sözlü olarak Akşener'e ileteceği, ayrıca Altılı Masa'nın dağılmaması için çaba gösterilmesi görüşünü de iletecekleri belirtiliyor.



CHP basın danışmanlığı tarafından daha önce yapılan bilgilendirmede, belediye başkanlarının Akşener'i ziyaretinin öngörülmediği ifade edilmişti.



Görüşmenin İYİ Parti Genel Merkezi’nde değil, başka bir mekanda gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.



'Kılıçdaroğlu, görüşme talebine olumlu yaklaştı'



Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı, iki büyükşehir belediye başkanının Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığını söyledi.



Paylaşılan bilgi notunda şu ifadeler yer aldı:



Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır.



İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler



Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur.