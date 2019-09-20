İmamoğlu'dan 'kimyasal yağış' iddialarına cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Ümraniye-Göztepe metro hattı tünel kazı çalışmalarını yeniden başlattı.





Buradaki törenin ardından basına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Tuzla’daki fabrika yangınının ardından yağmurla birlikte zehirli atıkların yeryüzüne indiği iddiasının sorulması üzerine, resmi raporların böyle bir tehdidin bulunmadığı yönünde olduğunu söyledi.





İmamoğlu “Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak. Ne yazık ki şu anda kahraman bir itfaiye erimiz ameliyat oldu. İyi gidiyor. Neticede ciddi bir yaralanma geçirdi talihsiz. Şu an tek negatif etkisi bu. Bir de orada bir mal kaybı var. Oradaki sanayi kuruluşuna da geçmiş olsun diyoruz. Ama atmosferi etkileyecek zehirli bir atık şeklinde yağmurla tekrar yeryüzüne inecek şekilde bir tanım ya da tehdit bize ulaşmadı” dedi.