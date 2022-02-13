Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan 6 liderin buluşmasıyla ilgili paylaşım /13 Şubat 2022 16:47

İmamoğlu'ndan 6 liderin buluşmasıyla ilgili paylaşım

Altı muhalefet partisi liderinin bir araya geldiği akşam yemeğiyle ilgili paylaşımlarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhalefetteki 6 partinin liderlerinin masada bir araya gelmesinin ard ilgili yeni paylaşımlarda bulundu.

“İNANCIM TAM”

İmamoğlu paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“‘Dostlarımızla kazanacağız' diyerek yola çıkmıştı Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkemizin güçlü parlementer sistem, güçlü meclis geleneğini hareketlendirmek için çalışan partilerimizin, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümüne de öneriler getireceklerine inancım tam"

"Kutuplaşmanın, yoksulluğun, liyakatsizliğin, hesap vermezliğin ülkenin kaderi olmadığını göstereceklerine de ayrıca kalpten inanıyorum. Altı Genel Başkanımıza bir kez daha minnet duygularımı iletiyorum"

İmamoğlu daha önce de 6 parti liderinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir yurttaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, demokrasi tarihine geçecek bu fotoğraftan büyük mutluluk duydum. Bu masa ülkemizin temel meselelerinin çözümü için kuruldu. Bu sürecin baş mimarı Genel Başkanım CHP Lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener’e şükranlarımı sunarım"

"Türkiye için bir araya gelen değerli Genel Başkanlarımız Temel Karamollaoglu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’ı da kutlar, saygılarımı sunarım"
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