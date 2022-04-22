Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu'ndan ilginç açıklamalar: 3 bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı /22 Nisan 2022 12:17

İmamoğlu'ndan ilginç açıklamalar: 3 bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ayaküstü Anavatan Partili bakanların fısıldamalarını dinledim." diyerek eski bakanların Erdoğan ile ilgili anlattıklarını paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin sorularını yanıtladı  . Erdoğan'ın İBB başkanlığı yaptığı dönemde Anavatan Partili eski bakanlarla yaşadıklarını ilk kez aktaran İmamoğlu, AKP'ye uyarılarda bulundu.

İBB'nin el konulan mülklerinden bahseden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hidiv Kasrı örneğin. Hidiv Kasrı'nın İBB'nin elinden nasıl alırsınız? Hidiv Kasrı'nın varisi torunu  90 yaşında. Mısır'dan kalkıp ziyarete geldi bastonuyla. ‘Nasıl alırlar, 1940'lı yıllarda ben sattım onu İBB'ye. Ve parasını aldım' dedi. Bu o kötü aklın yürüttüğü iş ve işlemler.

3 BAKAN TEK TEK FISILDADI

Buraya Turgut Özal'ın anmasından geldim. 7-8 eski bakanın elini sıktım. 3 bakanın tek tek fısıldadığı şey neydi biliyor musunuz? ‘Sayın cumhurbaşkanı İBB başkanıyken İSKİ ile ilgili bir konu var, sizi ziyarete geleceğim dediğinde, ne ziyareti, suyun izninin ziyareti mi olur deyip imzalayıp yolladım' dedi bir tanesi. Bir tanesi ‘bu nasıl bir akıl, bizim hiç aklımıza gelmezdi bu işler, ben bir imza ile ödemesinin onayını verdim. Bir imza ile hazine onayını verdim' dedi. Ayaküstü Anavatan Partili bakanların fısıldamalarını dinledim."

AKP'YE UYARI

İstanbul'da yaşananların nasıl karşılandığı sorusuna da yanıt veren İmamoğlu; "AK Partili vatandaşların vicdanına sığmadığını görüyorum. İstanbul'un 39 ilçesini araştırıyoruz. İstanbul'da en önde oldukları ilçelerde bile 10-15 puan kaybetmiş durumdalar. Kendilerine oy veren insanların bile en az yüzde 15'i 16'sı 20'si büyükşehir belediyesini engellediklerinin farkında. Aslında bir alarm çalıyorum onlar için. Bu milletin vicdanı derindir. Bu millet bile bile haksızlık yapana çok sevse de sırtını döner, yüzüne bakmaz. Biraz aklı varsa, AK Parti'nin içinde biraz derinlik varsa ‘biz her şeye rağmen düzeleceğiz, toparlayacağız, Türk siyaset tarihinde var olacağız' diyorlarsa İstanbul'daki hatalarında geri dönerler. Yoksa tarihin sayfalarında artı ya da eksi pozitif ya da negatif yazılı bir partiye dönüşür." dedi
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