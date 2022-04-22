Putin, Ukrayna işgalindeki yeni 'hedefi' açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da yürütülen operasyonunun ikinci aşamasının hedefinde ülkenin güneyinin de olduğu belirtildi.



Açıklamada operasyonun hedefinde Donbas'ın kontrol altına alınmasının yanı sıra, ülkenin güneyinin de ele geçirilerek Kırım'a güvenli koridor oluşturmak olduğu belirtildi.



Rus ordusu Putin'in talimatiyla 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal harekatına başlamıştı. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca Ukrayna'nın doğusundaki kentlerin yanı sıra başkent Kiev'i hedefine alan Rusya, başkenti kuşatma harekatında başarılı olamamış ardından bu bölgedeki askerlerini geri çekmişti.