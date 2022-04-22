Samanyolu Haber /Dünya / Putin, Ukrayna işgalindeki yeni 'hedefi' açıkladı /22 Nisan 2022 12:07

Putin, Ukrayna işgalindeki yeni 'hedefi' açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'da yürütülen harekatın hedeflerinden birinin ülkenin güneyini kontrol altına alarak Donbas'tan Kırım'a güvenli bir koridor oluşturulması olduğu belirtildi

SHABER3.COM

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da yürütülen operasyonunun ikinci aşamasının hedefinde ülkenin güneyinin de olduğu belirtildi.

Açıklamada operasyonun hedefinde Donbas'ın kontrol altına alınmasının yanı sıra, ülkenin güneyinin de ele geçirilerek Kırım'a güvenli koridor oluşturmak olduğu belirtildi.

Rus ordusu Putin'in talimatiyla 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal harekatına başlamıştı. Yaklaşık bir buçuk ay boyunca Ukrayna'nın doğusundaki kentlerin yanı sıra başkent Kiev'i hedefine alan Rusya, başkenti kuşatma harekatında başarılı olamamış ardından bu bölgedeki askerlerini geri çekmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin, Ukrayna işgalindeki yeni 'hedefi' açıkladı Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'

Akit yazarı Hacı Yakışıklı fena 'uçtu'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:51:23