İmamoğlu'ndan provokasyon çıkışı: 'Kafa, göz yaranlardan hesap soracağız!'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Mansur Yavaş, Sakarya'daki Millet Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi.







"BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞMAN ETMEYE NE HAKKINIZ VAR"

Yavaş, iktidarın kutuplaştırıcı diline dikkat çekerek, şunları söyledi:





-Bizi birbirimize düşman etmeye ne hakkınız var?





-En iyisini istemek vatandaşın hakkıdır.





-Adaleti, hakkı unuttunuz, 'Devlet benim' demeye başladınız.





"AHİRETİ BİLE PAZARLAMAYA BAŞLADILAR"

Mitinge gelen yurttaşlar, Ekrem İmamoğlu'nun ceketini çıkartmasını istedi. İmamoğlu, kalabalığa "Çıkartırsam hasta olurum" diyerek oylama yaptı. Oylamayı kaybeden İmamoğlu, "Biz bir tek bunu kaybederiz" diyerek ceketini çıkarttı.





İmamoğlu da, konuşmasında şunları kaydetti:





"Memleketin kaybedecek bir günü bile yok. Zor bir zaman dilimi içerisindeyiz. Memleketimiz derin bir yoksulluk yaşıyor. Gençlik geleceğe umutlu bakamıyor. İyi yetişmiş gençlerimiz herhangi bir mesleği başka ülkede yapmayı göze alıyor. Çocuklarımız bile mutsuz. 'Adalet istiyorum' diyor. Memleketimizin acı sorunlara çözüm bulacak güçlü bir ekibimiz var.





Bizi taşlamaya çalışanlar olabilir, Onlar bir avuç insan. Onların akıllarını çeliyorlar. Biz onlara taş atmayız, biz onlara çiçek atarız. Biz bu memleketi sevgiye boğacağız, kafa göz yaranlardan hesap soracağız.





Her gün pandoranın kutusundan yeni bir şey çıkıyor. Duyduğumuz şeylerden biz utanıyoruz. Bu utancı tarihe gömeceğiz. Oy için her şeyi yaparlar. Oy için bunlar ahireti bile pazarlamaya başladılar. İnançlarımız üzerinden yorum yaparak bizi bölmeye çalışıyorlar. Milletin kalbini kazanmaya ve 14 Mayıs'ta bunları evine yollamaya, sandıklara görev almaya hazır mıyız? O gün oy kullandım evime gidiyorum yok. Okulların önünde çevresinde halay çekmeye, horon oynamaya hazır mıyız? Onları şaşırtacağız. O suratı asık konuşuyor ya bunlar zannedersin ki korku filminden çıkmışlar gibi."