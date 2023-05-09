Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş'in kitaplarını dağıtan üç kişi gözaltına alındı /09 Mayıs 2023 18:39

Sinan Ateş'in kitaplarını dağıtan üç kişi gözaltına alındı

Sinan Ateş'in yazdığı 'Göktürkler' kitabını Bursa'da dağıtan üç genç gözaltına alındı.

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in yazdığı 'Göktürkler' kitabını Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ücretsiz dağıtan üç genç gözaltına alındı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gözaltılar üzerine Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı Sevinç Atabay ve CHP Bursa Milletvekili Adayı Kayıhan Pala karakol önüne geldi.

Olay sırasında bölgede bulunan İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı Şeyda Şahin, gözaltılara tepki gösterdi. Şahin, "Adaletin geldiği nokta. Yasal bir kitabın bilabedel dağıtımı gelen bir emirle toplatıldı. Şimdi savcılıktan bir talimat bekliyoruz. Ne talimatı geleceğini bilmiyoruz. Ülkece geldiğimiz nokta bu. Yasal bir kitabın bedelsiz dağıtımında ne engel var hep birlikte göreceğiz" dedi
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