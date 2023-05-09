Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlarla saldıran 15 kişi serbest bırakıldı /09 Mayıs 2023 07:42

İmamoğlu'nun Erzurum mitingine taşlarla saldıran 15 kişi serbest bırakıldı

Erzurum'da, İstanbul Büyükşeehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı’nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı gerçekleştirilmiş, olaylarda İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırılmış, 17 kişi de atılan taş ve pet şişe sonucu yaralanmıştı.

Hastanede tedavi gören yaralıların tamamı dün sabah itibarıyla taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip,16 kişiyi tespit etti. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, bir kişinin aranması devam ederken olaya karışanların tespitinin devam ettiği bildirildi.
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