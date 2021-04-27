İmar affının bilançosu çıktı: 7.2 milyon kaçak bina ruhsat aldı

24 Haziran 2018 tarihindeki seçimden önce uygulamaya konulan ve kamuoyunda 'İmar Barışı' ya da 'İmar Affı' olarak adlandırılan Yapı Kayıt Belgesi başvuru sayısı belli oldu.







Türkiye genelinde 3 milyon 141 bin 821 başvurunun alındığı İmar Affı uygulaması kapsamında 7.2 milyon kaçak bağımsız yapının ruhsatlandırıldığı, 25.5 milyar TL gelir elde edildiği belirtildi.





Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre yasadışılığı ve talanı özendirdiği gerekçesiyle eleştirilen imar affı kapsamında verilen Yapı Kayıt Belgesi sayısı belli oldu.





Milyonlarca kaçak yapı ruhsatlandırıldı





Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, 31 Aralık 2019 tarihinde 3 milyonun üzerinde kaçak yapıya Yapı Kayıt Belgesi verildi.





15 Haziran 2019 tarihinde süresi dolan Yapı Kayıt Belgesi almak için 3 milyon 141 bin 821 başvuru yapıldı. Başvurulara ilişkin değerlendirmenin ardından toplam 7 milyon 238 bin 50 adet kaçak bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi hazırlandı.





Toplam 25 milyon TL gelir elde edildi





Yapı Kayıt Belgesi için alınan 3 milyonun üzerindeki başvuru kapsamında elde edilen gelir, 25 milyar 592 milyon 733 bin 834 TL olarak kayıtlara geçirildi.