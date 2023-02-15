İmara aykırı binanın müteahhide 12 bin TL ceza verilmiş

Hatay’da müteahhit Ömer Cihan’ın yaptığı Kule Apartmanı yıkıldı, onlarca vatandaş enkaz altında kaldı. Ferah Apartmanı ise hasarlı. Hatay Barosu avukatları Ebru Ulaş ve Görkem Ulaş, Kule ve Ferah apartmanlarının imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle yıllarıdır hukuk mücadelesini sürdürüyor.





Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı‘na sundukları dilekçede, Ferah Apartmanı’ndaki usulsüzlükler nedeniyle yargılanan müteahhit Ömer Cihan’ın kaçma ihtimaline karşı tutuklu yargılanmasını talep ettiler. Manavgat’ta gözaltına alınan Ömer Cihan tutuklandı.





"İSKAN RUHSATI VEREN TUTUKLANSIN"

Müteahhit Ömer Cihan’ın yanı sıra, usulsüz yapı ruhsatı veren Antakya Belediyesi memurları, belediye imar müdürü, iskan ruhsatı veren ve denetim görevini yerine getiren kişiler ve şantiye şefi hakkında kaçma ihtimaline karşı tutuklama talep edilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı:





“Bina imara ve projeye aykırı iken binaya yapı kullanım izni verilmiş ve görüldüğü üzere birden fazla can ve mal kaybına neden olmuştur.

Ferah Apartmanı’nda usulsüzlükler nedeniyle Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan memurlar hakkında yapılan 2 Ocak 2023 tarihli talimat ile hazırlanan Ankara Bilirkişi Kurulu Raporu’nda sanıkların suçlu ve sorumlu olduğu apaçık ortaya çıkmıştır. Bu şahısların bu gibi tür suçlardan dolayı birçok önemli dosyası bulunmaktadır. Hatay’da yaşanan deprem felaketinde yıkılan birçok binada bu şahısların usulsüz olarak verdiği ruhsatları mevcuttur”









BİLİRKİŞİ RAPORU: MEMURLAR SORUMLU

Cihan’ın müteahhitliğini yaptığı Ferah Apartmanı ile ilgili 2 Ocak 2023 tarihinde verilen bilirkişi raporunda, usulsüz olarak tanzim edilmiş olan 31 Ocak 2018 tarihli yapı kullanma izin belgesinde imzaları bulunan makine ve inşaat mühendisi ile Antakya Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili, Antakya Belediyesi Başkan Yardımcısı’nın sorumlu oldukları belirtildi.





Raporda, “İmar Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan şahısların her ne kadar mahallinde yapıyı tetkik etmedikleri onay makamında oldukları kabul edilse de, amirin, memurunu denetim ve gözetim sorumluluğu olduğu, bu nedenle memuruna güvenerek attıkları imza nedeniyle sorumlu oldukları değerlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.





DENETİMDE GÖREVLİ ŞİKET DE SORUMLU

Raporda, yapıyı kamu adına denetimle görevli olan şirketin, söz konusu yapının aykırılıklarına ilişkin olarak inşaat aşamasına ait hiçbir rapor sunamaması, yapının imara ve projesine uygun olarak tamamlandığı yönünde teknik rapor düzenlemesi ve Yapı Kullanma İzin Belgesini imzalaması nedeniyle sorumluluğunun bulunduğu kanısına varıldığı belirtildi.





KULE APARTMANI RAPORU: ÇATIDA UYGUNSUZ İMALATLAR

Öte yandan Cihan’ın müteahhitliğini yaptığı ve yıkılan Kule Apartmanı’na ilişkin yargılamada Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nce alınan bilirkişi raporunda ise, yapılan ölçümler sonucu binada ruhsata aykırı imalatların olduğu kaydedilerek, “Ruhsat projesinde +1,00 m kotunda olması gerekirken zemin kat yerinde yapılan ölçümde +4,00 m kotunda olduğu tespit edilmiştir. Ruhsat projesine aykırı olarak bodrum katlarda çıkma yapıldığı tespit edilmiştir. Ruhsat ve proje eklerine aykırı olarak çatı katlarda uygunsuz imalatlar yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.





Bilirkişi raporunda, dava konusu binada çatı katlarındaki aykırılıklar için yapı kayıt belgesi alındığı, ancak kot farkı için herhangi bir belge bulunmadığı belirtildi.





12 BİNLİRA PARA CEZASI KESİLMİŞ

Kule Apartmanındaki usule aykırılıklarla ilgili müteahhit Ömer Cihan hakkında Hatay 4. Aslliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada, sanık Cihan hakkında “imar kirliliğine neden olma” suçundan 12 bin TL adli para cezası kararı verildi.





Sanık Ömer Cihan mahkemede, “Keşif işlemi sırasında suç olmadığını keşfi yapan hakime izah etmiştim. Daha sonra da hakkımda düşme kararı verildiği için imara aykırılık iddialarını sökmek ve eski ahline getirmek konusunda herhangi bir eylemim olmadı. Mevcut hali ile yapı durmaktadır” diyerek kendini savundu. Ayrıca müteahhit Ömer Cihan’ın Hatay’da projeye aykırı daire yaptığı gerekçesiyle 51 adet dava dosyası olduğu öğrenildi.