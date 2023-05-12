Samanyolu Haber /Politika / 'İmarın affı olmaz' diyen Erdoğan'dan seçim öncesi Beykoz'da imar affı /12 Mayıs 2023 16:13

'İmarın affı olmaz' diyen Erdoğan'dan seçim öncesi Beykoz'da imar affı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de yaptığı açıklamada, Beykoz'da imar affı konusunun siyasete alet edildiğini söyledi ve vatandaşlara gönderilen mesajı paylaştı.

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Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'bu işin affı maffı olmaz' diyerek imar aflarını gündemden kaldırdığını hatırlatarak, Beykozlulara 'imar affı' mesajı gönderildiğini söyledi.

Terkoğlu, "İmar sorunları siyasetin parçası haline getiriliyor. Seçim rüşvetinin ötesinde belki seçim tehdidi. Ben bu mesajın neden bugün gönderildiğini o kadar iyi anlıyorum ki." dedi.

Halk TV'de açıklamalarda bulunan Terkoğlu, şunları söyledi:

İstanbul'un Beykoz ilçesinde uzun süredir imar sorunları var. Hepimizin de bildiği sorunlar. Dün akşam saatlerinde Beykoz Belediye Başkanı bütün Beykoz'a mesaj atıyor. 'Tüm bölgelerin imar planları tamamlanmıştır. Bu süreçteki güçlü destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a şükranlarımı sunuyorum' diye. Uzun süredir imar sorunu var ben de çözülmesi taraftarıyım. Ama şu mesajı okuduğunuzda ne anlıyorsunuz? Beykoz'daki imar sorunu gelmiş 14 Mayıs seçimlerinin bir parçasına dönüşmüş bir durumda. Alınmış, seçime üç gün kala 'bakın cumhurbaşkanımız çözdü' deniyor. 'Lütfen pazar günü de bunu göz önünde bulundurun deniyor' tabiri caizse.

Neden bu kadar isyan ediyorum biliyor musunuz? Çözülmesine değil. Ya arkadaşlar şubat ayının başında bu ülkede deprem oldu ve dedik ki 'imar afları siyasetin konusu olmamalı.' Bugün siyaset imar işlerini ayrıcalıklı hale getirirse, şirin gözükmek adına bu meseleleri siyasallaştırırsa bakın sonunda depremde birçok insanımızın enkaz altında hayatını kaybetmesine neden olabiliyormuş, bir daha bu olmasın' dedik. Hatta hatırlayın, cumhurbaşkanının kendisi söyledi, sanki kendisi bunu yapan değilmiş gibi. İmar sorunları siyasetin parçası haline getiriliyor.

Seçim rüşvetinin ötesinde belki seçim tehdidi. Vatandaşa şu hissi de veriyor, 'acaba oy vermezsem evimi yıkarlar mı'. Türk insanının en büyük dertlerinden biri de kafasını bir yuvanın içerisine sokmaktır. Bana oy vermezsen yarın bir gün evini yıkabilirler mesajı vermiş oluyorlar. Ben bu mesajın neden bugün gönderildiğini o kadar iyi anlıyorum ki. Ama buna en çok Beykozluların, bizim meselemize lütfen seçimleri alet etmeyin diyeceğine inanıyorum."
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