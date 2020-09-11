Samanyolu Haber /Ekonomi / IMF Başkanı: Gelecekte pek çok iş yeşil ekonomide /11 Eylül 2020 10:08

IMF Başkanı: Gelecekte pek çok iş yeşil ekonomide

IMF Başkanı Georgieva, küresel ekonominin büyük dönüşüm geçirdiğini belirterek iş açısından zengin bir ekonomik toparlanma ile iklim değişikliğiyle mücadelenin birbirini desteklediğini, geleceğin pek çok işinin 'yeşil ekonomi'de olduğunu ifade etti.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, video konferans yöntemiyle katıldığı Küresel Yönlendirme Grubu (GSG) Küresel Etki Zirvesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 krizinin başlangıcından bu yana insanların kendini korumaya aldığını belirten Georgieva, toplum ve ekonomide köklü bir değişimin gerçekleştiğini ifade etti.

Georgieva, bu yıl ve gelecek yıl yapılacak eylemlerin nasıl bir dünyanın ortaya çıkacağını belirleyeceğini vurgulayarak "Küresel ekonomi büyük dönüşüm geçiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadede sürdürülebilir, dirençli bir küresel ekonomiye güç veren iş açısından zengin bir toparlanmanın inşa edilebileceğine işaret eden Georgieva, iş açısından zengin bir toparlanma ile iklim değişikliğiyle mücadelenin birbirini desteklediği ve geleceğin pek çok işinin 'yeşil ekonomi'de olduğunu kaydetti.

Georgieva, "IMF'de sürdürülebilir finansmanın önemini ve Kovid-19 sonrası bir dünyayı şekillendirmek için yatırım yapmanın etkisini görüyoruz" dedi.
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