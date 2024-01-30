IMF küresel ekonomi için büyüme tahminini yükseltti

Ayrıca küresel manşet enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8'e, 2025 yılında ise yüzde 4,4'e düşmesini bekleyen IMF, 2025 yılı tahminini de aşağı yönlü revize etti.





Öte yandan IMF uzmanları yapay zeka (AI) tabanlı üretkenlik artışının zengin gelişmiş ekonomilerde daha hızlı hissedileceğine inanıyor. IMF tahminlerine göre yapay zekaya dayalı yeni yazılımlar orta vadede zeka, işgücü verimliliği ve gelirin artmasına yol açabilecek.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Uluslararası Para Fonu (IMF) bu yıl dünya ekonomisi için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) öncülüğünde dirençli bir büyüme öngörüyor. IMF baş ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, kaleme aldığı blog yazısında, "Bulutlar dağılmaya başlıyor" diyerek enflasyonun düşmekte olduğuna ve büyüme eğrisinin "yükseldiğine" işaret etti.Tahminlerinde artış yapma nedeninin, ABD ve bazı büyük yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerdeki beklenenden fazla dayanıklılık ve Çin'deki mali destekten kaynaklandığını belirten Gourinchas, 2025'te yüzde 3,2'lik bir küresel büyüme öngörüsünde bulundu. IMF baş ekonomisti, diğer yandan sürdürülebilir büyüme ve daha fazla refah gibi hedeflere ulaşmak için büyüme hızının artması gerektiğini belirtti.IMF dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD için de, 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 2,1'e çıkardı. Ancak bu 2023'te yüzde 2,5 büyüyen ABD ekonomisi için yavaşlama anlamına geliyor. IMF, ABD ekonomisinin 2025'te ise yavaşlayarak yüzde 1,7 büyüyeceğini tahmin ediyor.IMF Almanya ekonomisi konusunda ise çok daha vahim bir tablo çizdi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi için 2024 büyüme tahminini Ekim ayındaki yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e indiren IMF, Almanya ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 1,6 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Ancak bu oran da Ekim ayındaki tahmine göre yüzde 0,4 daha düşük.Ortadoğu'daki savaş da dahil olmak üzere jeopolitik gerginlikleri, küresel ekonomi için risk olarak gören Gourinchas, Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılarının Asya ve Avrupa arasında hâlihazırda taşımacılık fiyatlarında artışa neden olduğunu belirtiyor.IMF Türkiye ekonomisi için ise bu yıl için büyüme tahmini yüzde 0,1 yükselterek yüzde 3,1'e çıkardı. Fon, Türkiye'nin gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 3,2'te sabit tuttu.