ABD üssüne saldırı... Biden kararını verdi

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış ABD kuvvetlerine düzenlenen İHA saldırısında üç ABD askeri öldü, 40'ı da yaralandı. Saldırı, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran savaşın başlangıcından bu yana ABD kuvvetlerine düzenlenen ilk ölümcül saldırı oldu.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya nasıl karşılık verileceğine dair kararını aldığını belirtti.



Biden, verilecek yanıta dair daha fazla detay paylaşmadı.



Bağış toplama etkinliğine gitmek için Beyaz Saray’dan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, ayrıca "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz" dedi.



Biden, saldırıdan İran’ın sorumlu olup olmadığına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:



"Saldırıyı gerçekleştirenlere silah sağlamalarından dolayı onları sorumlu tutuyorum.”



ABD, İRAN'I SORUMLU TUTUYOR



Biden, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “İran tarafından desteklenen ve Suriye ile Irak'ta faaliyet gösteren radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz" demişti.



ABD’li yetkililer, olay sonrasında İran’ı suçlayan açıklamalar yapmıştı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da “Biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek" demişti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de söz konusu saldırıya "uygun karşılığı" verme noktasında kararlı olduğunu vurgularken, "İran'la bir savaş peşinde değiliz, rejimle askeri bir çatışma peşinde değiliz" ifadesini kullanmıştı.