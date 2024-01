Can Atalay kararına siyasilerden sert tepki

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, cezaevindeki Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm ile ilgili Yargıtay’dan gelen yazıyı TBMM Genel Kurulu’nda okuttu. Yazının okunması ile Atalay’ın milletvekilliği; Anayasa Mahkemesi’nin iki kez verdiği hak ihlali kararına rağmen düştü. Kararın ardından siyasilerden art arda tepkiler geldi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!



"BU GÖLGEYLE NASIL YÖNETECEKSİNİZ?"



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bugüne kadar yargı makamları arasında çözülemeyen bir anayasal devlet krizine, ne yazık ki bu akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi de dahil oldu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararıyla birlikte artık anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz. Sayın Erdoğan'ın devlet organları arasındaki sorunu çözmek yerine, daha da büyütmeyi seçmesine biz elbette şaşırmadık! Ancak anayasamız, milletin andıdır! Andını çiğnediğiniz bir milletin iradesini bu saatten sonra nasıl temsil edeceksiniz? Uyguladığınız kararların meşruiyetini neye dayandıracaksınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hukuka, adalete ve vicdanlara düşürdüğünüz bu gölgeyle nasıl yöneteceksiniz?



"OLAN BİTEN ANAYASAL BİR DARBEDİR"



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Hatay Milletvekili ve yoldaşımız Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzluktur, haksızlıktır, gayri meşrudur. Kabul etmiyoruz. Bu iktidar açıkça suç işlemektedir. Olan biten anayasal bir darbedir. Can Atalay ve demokratik siyaset hakkını kullandığı için rehin tutulan arkadaşlarımız özgürleşene kadar mücadelemizden tek bir geri adım atmayacağız.



"YANLARINA KALMAYACAK"



Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş: Ferman Saray’ın, Can Atalay halkındır. Bizler direneceğiz, kazanacağız. Darbeciler de işledikleri tüm suçların hesabını bir bir verecek. Yanlarına kalmayacak, unutulmayacak.



"SAYENİZDE ARTIK KANUN DEVLETİ BİLE DEĞİLİZ"



DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Başörtüsü yasaklarına, siyasi parti kapatma davalarına karşı başvurduğunuz mahkemeleri ezip geçtiniz. Hakkı savunan yargıçlar sayesinde o koltuklarda oturup hakkı savunan Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorsunuz. Sayenizde artık kanun devleti bile değiliz.



"BU KARARI ALANLARI KINIYORUM"



Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Artık bu iktidarı tanıyamıyorum. Birlikte her türlü yasağa, baskıya, engellemeye karşı mücadele ettiğimiz; demokrasinin tesisi, milli iradenin egemenliği, düşünce ve inanç özgürlüğü için omuz omuza mesai harcadıklarımız, o koltuklarda oturanlar olamaz. Anayasa Mahkemesi’nin 'hak ihlali' kararı verdiği Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, seçmen özgürlüğünün ipotek altına alınması, seçilenlerin hürriyetinin tehdit edilmesidir. Bu kararı alanları kınıyorum.



"YANLIŞTIR"



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı vermiştir. Can Atalay, cezaevinde değil TBMM'de olmalıdır. TBMM'nin, Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmesi yanlıştır.



"ENİNDE SONUNDA MİLLETE HESAP VERİR"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hiç kimsenin iradesi milletin üstünde değildir. Can Atalay, Hatay’ın seçilmiş milletvekilidir. Kendini hukukun, meclisin, anayasanın, millet iradesinin üstünde gören herkes eninde sonunda millete hesap verir.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan: AYM’nin 2 kez verdiği “hak ihlali” ve “yeniden yargılama” kararı varken Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, TBMM çatısı altında milli iradenin, demokrasinin ve hukukun katledilmesidir.