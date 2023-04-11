IMF'den ekonomi için iki kötü haber

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. IMF, Türkiye’nin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 2,7’ye düşürdü. 2024 tahminini ise 0,1 puan yükselten kurum bu yıl için küresel büyüme tahminini de düşürdü. IMF ayrıca 2023 yılı için Türkiye ortalama tüketici enflasyonu (TÜFE) tahminini yüzde 50,6 olarak belirledi.







IMF 2023 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 2,8’e, 2024 için yüzde 3,1’den yüzde 3’e düşürdü. Kurum ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 1,4’ten yüzde 1,6’ya çıkardı. IMF ABD’nin 2024 büyüme tahminini ise yüzde 1’den yüzde 1,1’e yükseltti.





KÜRESEL ENFLASYON TAHMİNİ

Sözcü'de yer alan habere göre küresel enflasyonun ise düşük emtia fiyatları nedeniyle 2022’deki yüzde 8,7 seviyesinden 2023’te yüzde 7’ye düşmesinin beklendiği aktarılan raporda, çekirdek enflasyonun daha yavaş düşebileceği ve enflasyonun hedefe döndürülmesinin 2025’ten önce olası olmadığı bildirildi.





Raporda, küresel ekonomik büyüme oranının 5 yılda yüzde 3’te sabitlenmesinin beklendiği, bunun 1990’dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahmini olduğu belirtildi.





IMF TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTTİ

IMF Türkiye için ortalama 2023 tüketici enflasyonu (TÜFE) tahminini yüzde 50,6 olarak belirledi. Kurum 2024 için ortalama TÜFE'yi yüzde 35,2 olarak öngördü. IMF Ekim raporunda 2023 yılı için ortalama TÜFE'yi yüzde 51,2, 2024'ü ise yüzde 24,2 olarak tahmin etmişti.





Raporda, Türkiye için işsizlik tahmininin 2023 için yüzde 11 ve 2024 için yüzde 10,5 olarak belirlendiği bildirildi.





KÜRESEL EKONOMİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Raporda, dünya ekonomisinin “yumuşak bir iniş” yapabileceğine dair 2023’ün başlarındaki kesin olmayan işaretlerin, inatla yüksek seyreden enflasyon ve finans sektöründeki son çalkantılarla azaldığı aktarıldı.





Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi, gıda ve enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun gerilediğine işaret edilen raporda, temel fiyat baskılarının bazı ekonomilerde iş gücü piyasalarındaki sıkılıkla “yapışkan” göründüğü kaydedildi.





Raporda, bankacılık sektöründeki kırılganlıkların odak noktası haline gelmesi ve banka dışı finansal kuruluşlar dahil finans sektöründe daha geniş kapsamda yayılmasına dair korkuların artmasıyla politika faizlerindeki hızlı artışın yan etkilerinin belirginleştiği belirtildi.





BORÇ SEVİYELERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Borç seviyelerinin yüksek seyretmeye devam ettiğine de dikkati çekilen raporda, bu durumun politika yapıcıların yeni zorluklara yanıt verme kabiliyetini sınırladığı aktarıldı. Raporda, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından hızla yükselen emtia fiyatlarının gevşediği ancak savaşın devam ettiği ve jeopolitik gerilimlerin yüksek olduğuna işaret edildi.





Raporda, “Düşen gıda ve enerji fiyatları ile iyileşen tedarik zinciri işleyişinden kaynaklanan olumlu gelişmelere rağmen finans sektöründeki son çalkantıyla artan belirsizlikle riskler kesin olarak aşağı yönlü.” denildi.





GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ

Geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının da bu yıl yüzde 0,8’e gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, bölge ekonomisinin 2024’te yüzde 1,4 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.





IMF’nin ocak ayındaki tahminlerinde, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,7 ve gelecek yıl yüzde 1,6 büyüyeceği öngörülmüştü.





Raporda, daha önce bu yıl yüzde 0,1 büyümesi öngörülen Almanya ekonomisinin, 2023’te yüzde 0,1 küçülmesinin beklendiği belirtilirken, Fransa ekonomisi ile ilgili büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,7 olarak korunduğu aktarıldı.





İtalya ile ilgili büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,6’dan yüzde 0,7’ye yükseltildiği kaydedilen raporda, İspanya ile ilgili büyüme tahmininin yüzde 1,1’den yüzde 1,5’e çıkarıldığı bildirildi.





Raporda, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinin Almanya için yüzde 1,4’ten yüzde 1,1’e, Fransa için yüzde 1,6’dan yüzde 1,3’e, İtalya için yüzde 0,9’dan yüzde 0,8’e ve İspanya için yüzde 2,4’ten yüzde 2’ye indirildiği belirtildi.





Daha önce bu yıl yüzde 0,6 daralması öngörülen İngiltere ekonomisinin yüzde 0,3 küçülmesinin beklendiği aktarılan raporda, ülke ekonomisinin 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 0,9’dan yüzde 1’e çıkarıldığı bildirildi.





Raporda, söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentileri 2023 yılı için yüzde 1,2’den yüzde 1,3’e çıkarılırken, 2024 için yüzde 1,4 olarak korunduğu kaydedildi.





GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER İÇİN TAHMİNLER

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, Çin’in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5,2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,5 olarak korunduğu aktarıldı.





Hindistan ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 6,1’den yüzde 5,9’a ve gelecek yıl için yüzde 6,8’den yüzde 6,3’e indirildiği kaydedilen raporda, Rusya ekonomisi ile ilgili büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,3’ten yüzde 0,7’ye çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 2,1’den yüzde 1,3’e düşürüldüğü belirtildi.





Raporda, bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisinin 2023 için yüzde 4’ten yüzde 3,9’a indirildiği, 2024 yılı için yüzde 4,2 olarak korunduğu aktarıldı.