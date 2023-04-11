İftar Zamanı'nın konuğu ilahiyatçı Kemal Kara: Ramazan'ın son günleri nasıl değerlendirilmeli?

MC EU TV'de Ramazan ayına yeni bir soluk getiren, İftar Zamanı'nda bugün canlı yayın konuğu İlahiyatçı Kemal Kara olacak. Kemal Kara, Ramazan’ın son 10 gününün daha iyi değerlendirilmesi için yapılması gerekenleri anlatacak. Programda;







- Efendimiz (sav) ”Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur.” buyuruyor. Bu hadis-i şerif ışığında son 10 günü nasıl değerlendirmek gerekir?





- İtikaf, günümüz şartlarında nasıl yapılmalı? İtikafın 10 gün olması şart mı?





- Camide veya mescitte kadınların itikaf yapması oldukça zor. Kadınlar nasıl itikaf yapabilir ?





- Fitre ve zekatı son 10 günde vermek daha mı faziletli? Fitre miktarı her yıl tartışma konusu olur. Fitre miktarı nasıl belirlenir?





gibi sorulara Kemal Kara cevap verecek.





Metin Haboğlu'nun eserleriyle renk katacağı dolu dolu bir İftar Zamanı ME EU TV'de canlı olarak yayınlanacak. Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarından da yayınlanacak olan programa https://www.youtube.com/watch?v=AOQRFn3tGmg linkinden de ulaşabilirsiniz.





Programın yayın saatleri ise şu şekilde:

İSTANBUL :18.00

BERLİN :17.00

NEW YORK :11.00