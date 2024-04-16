IMF'den Türkiye için dolar, enflasyon ve büyüme tahmini

OVP'ye göre hükümetin ortalama dolar/TL kurunda yıllık artış oranı beklentileri, 2024 için yüzde 54, 2025 için yüzde 19,4, 2026 için yüzde 8,8 olmuştu. IMF'nin ise ortalama dolar kurunda yıllık artış oranı beklentileri 2024 için yüzde 57,1, 2025 için yüzde 41,2, 2026 için yüzde 19,8 oldu.





OVP'de yıl sonu enflasyon tahminleri 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı.





Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Uluslararası Para Fonu (IMF), bugün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporu ile birlikte ülkelerin ekonomik göstergelerine ilişkin tahminlerini de içeren veri tabanını da paylaştı.IMF, veri tabanında bir kur tahminine yer vermiyor ancak TL ve dolar bazındaki yıllık milli gelir tahminlerinden ima edilen ortalama dolar kuru beklentisi hesaplanabiliyor.Buna göre, IMF, 2023'te 26,3 trilyon TL olan Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH), 2024'te 41,5 trilyon TL'ye, 2025'te 58,2 trilyon TL'ye, 2026'da 72,7 trilyon TL'ye, 2027'de 88 trilyon TL'ye, 2028'de 106,2 trilyon TL'ye ve 2029'da 127,9 trilyon TL'ye yükselmesini bekliyor.IMF, 2023'te 1 trilyon 108 milyar dolar olan Türkiye'nin GSYH'sinin, 2024'te 1 trilyon 114 milyar dolar, 2025'te 1 trilyon 107 milyar dolar, 2026'da 1 trilyon 154 milyar dolara, 2027'de 1 trilyon 197 milyar dolar, 2028'de 1 trilyon 242 milyar dolar, 2029'da ise 1 trilyon 286 milyar dolar olmasını bekliyor.Dolayısıyla, IMF, 2023'te 23,71 olan ortalama dolar/TL kurunun, 2024'te 37,24'e, 2025'te 52,57'ye, 2026'da 62,97'ye, 2027'de 73,54'e, 2028'de 85,48'e, 2029'da 99,44'e yükselmesini bekliyor.Eylül 2023'te hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2023 için 23,88, 2024 için 36,78, 2025 için 43,94, 2026 için ise 47,80 olmuştu.IMF'nin Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminleri 2024 için yüzde 45,02, 2025 için yüzde 28,28, 2026 için yüzde 19,56, 2027 için yüzde 18,67, 2028 ve 2029 için yüzde 18,60 oldu.Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminleri 2024 için yüzde 36, 2025 için yüzde 14, 2026 için yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.IMF'nin Türkiye için ekonomik büyüme tahminleri 2024 için yüzde 3,1, 2025 için yüzde 3,2, 2026 için yüzde 3,3, 2027, 2028 ve 2029 için yüzde 3,5 oldu.OVP'de büyüme tahminleri 2024 için yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5, 2026 için yüzde 5 olmuştu.