IMF'in Türkiye ziyaretinden can sıkıcı rapor çıktı

IMF heyetinin Eylül sonda Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. IMF'nin Türkiye raporunda ekonomiye ilişkin olumlu değerlendirmeler yer aldı. IMF heyetinin ziyaretine ilişkin, ekonomi yönetiminin herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.







10 Haber yazarı Erdal Sağlam ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:





"Beklenen oldu, IMF heyeti eylül sonunda sessiz sedasız geldi ve dönüşte de raporunu yayınladı."





Sağlam'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:





Bu raporda Türkiye ekonomisindeki politika değişikliklerinin memnuniyetle karşılandığı, faiz artışlarının devam etmesi gerektiği belirtildi. Bu arada IMF Heyeti, Merkez Bankası’nın 2024 yılı sonu için belirlediği yüzde 33’lük enflasyon hedefi yerine yüzde 46’lık bir tahminin de yer aldığı, kendi rakamlarını yayımladı.





IMF’in 6 Ekim tarihli Türkiye Raporu “IMF personeli, yetkililerin seçimden bu yana uyguladığı politika değişikliğini memnuniyetle karşılıyor” sözleriyle başlarken, politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması ve bazı finansal sektör önlemlerinin serbestleştirilmesi yönündeki son adımların, riskleri azalttığı ve yatırımcı güvenini artırdığı, rezerv pozisyonunun iyileştirdiği belirtildi.







Raporda büyümenin 2023’te yüzde 4 iken 2024’te yüzde 3.2’ye düşmesi, cari açığın 2024’te GSYH’nin yaklaşık yüzde 3’üne kadar daralması öngörülürken enflasyonun bu yıl sonu yüzde 69 olacağı, 2024 sonunda ise düşeceği ama yüzde 46’ya inebileceği tahmin ediliyor.







IMF’in Raporunda yeni ekonomi yönetiminin istediği ama bazılarını siyasi engel nedeniyle yapamadığı bilinen önlemlerin yer alması dikkat çekici. Faizlerin daha hızlı artırılması, emekli ve memur maaş artışının düşük tutulması, 2024 büyüme rakamlarının düşürülmesi gibi adımlar bunlara örnek olarak sıralanabilir.







2024 enflasyonu yüzde 33 değil 46 olur!



James P. Walsh liderliğindeki bir ekibin son ekonomik gelişmeleri, görünümü ve politikaları görüşmek üzere 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtilen raporda, başlıklarla Walsh’un şu açıklaması yer aldı.





“ Şubat ayındaki trajik depremlere rağmen büyüme dirençli kaldı ve bu yıl yüzde 4,0’a ulaşması bekleniyor. Politikaların daha az destekleyici hale gelmesiyle büyümenin 2024’te yüzde 3.2 olması öngörülüyor;





Döviz kuru baskıları hafiflese de geriye dönük ücret artışları ve beklentiler devam ettiği için enflasyonun 2023 sonundaki yüzde 69’dan 2024 sonunda yüzde 46’ya düşeceği tahmin ediliyor.





‘Daha fazla faiz artışı lazım…’



“Enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi için daha fazla politika faizi artışına ihtiyaç duyulduğunu” kaydeden Walsh, “Bunun yanı sıra para ve kredi piyasalarında fiyat sinyallerinin rolünü artırmak için niceliksel önlemlere daha az güvenilmesi gerekmektedir” diyor raporunda.





Maaş artışlarında ileriye doğru endeksleme

Enflasyonla mücadele hedefleriyle tutarlı olması için 2024 bütçe açığının OVP tahmininin altında olması gerektiği belirtilen raporda, bunun için “Geriye dönük yerine ileriye dönük emeklilik ve ücret düzenlemeleri getirilmesi ve genel enerji sübvansiyonlarının hedefe yönelik yardımlarla değiştirilmesinin gerekeceği” belirtiliyor.