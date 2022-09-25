Kırgizistan ile Tacikistan arasında yeni gelişme

KARAKOLLAR KALDIRILDI





Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) Başkanı Kamchybek Tashiev, Tacikistan ile sınır hattında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Kamchybek Tashiev, Kırgızistan ve Tacikistan'ın istihbarat servisi başkanlarının çatışmaları sona erdirmek için bir protokol imzaladıklarını duyurdu.Tashiev, "Tacik tarafıyla çatışmaların sona erdirilmesi ve çatışmaların sonuçları konusunda bir protokol imzalandı. Umarım, bu protokolün tüm noktalarına uyulur" dedi.Tashiev, sınır hattındaki çatışmalar sırasında boşaltılan sınır köylerinde vatandaşların evlerine geri dönebileceğini söyledi.Kamchybek Tashiev, çatışmaların çıktığı noktalarda her iki taraftan dört sınır karakolunu kaldırma konusunda anlaştıklarını söyledi.Tashiev, "Görevimiz, çatışmaların sürekli alevlendiği askeri noktaları tam olarak kaldırmaktı" diyerek, karakollardaki askerlerin de çekielceğini dile getirdi.Tashiev ayrıca, "Bugünden itibaren sınır, barışçıl olacak" ifadelerini kullandı.