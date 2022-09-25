ABD'deki 'İran' protestosunda sürpriz isim

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alınması sonrasında hayatını kaybetmesiyle başlayan olayların farklı şehirlerde sürdüğü belirtiliyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ülkedeki protesto gösterileri 9. gününe girerken, Amini'nin ölümü yurt dışında da protesto edilmeye devam ediyor. Ülkedeki protesto gösterileri 9. gününe girerken, Amini'nin ölümü yurt dışında da protesto edilmeye devam ediyor.

ABD'nin başkenti Washington D.C.’de gerçekleşen protesto gösterisine ABD'de yaşayan İranlılar yoğun katılım gösterdi.Protesto gösterisine destek veren isimlerden biri de 1979 senesindeki İslam Devrimi'nden sonra ülkeden ayrılarak Washington D.C.’ye yerleşen İran’ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin oğlu Rıza Pehlevi oldu.