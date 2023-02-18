Samanyolu Haber /Gündem / İnanılır gibi değil: İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı /18 Şubat 2023 09:42

İnanılır gibi değil: İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

Cuma hutbesinde bir imam, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef alarak, ''Sizler 500 milyarlık adamsınız. 500 milyarla mı ülkeyi kurtaracaksınız'' ifadelerini kullandı.

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı


Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması için düzenlenen ve tüm kanallardan canlı yayınlanan Türkiye Tek Yürek kampanyasına Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent, 500 bin TL bağışladıklarını açıklamışlardı.

Levent ve Uğur daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefi olmuş, Bahçeli devletin her şeye yetiştiğini ve bu iki ismin bir daha televizyon ekranlarında görülmemesi gerektiğini söylemişti. Dün ise bir imam, cuma hutbesinde Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent'e '“Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent 500 milyar bağışladı. İşte 500 milyarlık adamsınız. Bugün ben de 500 milyarı bağışlarım, çat diye bağışlarım" dedi.

OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT

Uğur ise sosyal medya hesabından cami imamına şu yanıtı verdi:

"Hocam neden 500 bin TL bağışladım biliyor musun? Çünkü en çok izlenen programım Mevzular’ın da gelirleri bağışlanıyordu depremden evvel. Kanalın bir yıllık gelirini de Şehit ve Gazi ailelerine bağışlamıştım öncesinde. Bu yüzden 500 bin TL. Olsaydı da fazlasını verseydim. Kusura bakma"


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