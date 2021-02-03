Samanyolu Haber /Dünya / İnanılmaz ama gerçek... 20 milyonluk şehrin yarısı COVID-19'a yakalanmış /03 Şubat 2021 10:47

İnanılmaz ama gerçek... 20 milyonluk şehrin yarısı COVID-19'a yakalanmış

Hindistan'da hükümet tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, başkent Yeni Delhi'de yaşayanların yarısından fazla Kovid-19'a yakalandı.

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ABD'nin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en şiddetli biçimde etkilenen Hindistan'da, hükümet tarafından yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, başkent Yeni Delhi'de yaşayan 20 milyondan fazla insanın büyük bölümü virüse yakalanmış olabilir.

Ülkede, salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 10 milyon 800 bin Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirilmişti. 28 bin vakanın katıldığı araştırma, 1.35 milyar nüfusu olan ülkede Kovid-19'a yakalananların gerçek sayısının dramatik bir biçimde daha yüksek olduğunu ve ülkenin, sürü bağışıklığı seviyesine yaklaştığını gösterdi.

Nüfusun yarısından fazlasında antikor tespit edildi

Yeni Delhi Sağlık Bakanı Satyendar Jain, araştırmanın yayınlanmasını takiben Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Ülke başkenti Delhi'de yapılan beşinci seroloji araştırmasında, kent nüfusunun yüzde 56.13'ünde antikor tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Yeni Delhi'nin Kovid-19'u büyük ölçüde yendiğini belirten Jain, ülkedeki günlük vaka ve can kayıplarının sekiz ayın en düşük seviyelerinde olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan Navi Mumbai merkezli teşhis ve önleyici bakım laboratuvarları zinciri Thyrocare Technologies tarafından ülkedeki 700 binden fazla kişi üzerinde yapılan testler de nüfusun halihazırda yüzde 55'inin virüse yakalanmış olabileceğini gösterdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, bulaş zincirini kırmak için nüfusun yüzde 60 ila 70 arasında bağışıklığa sahip olması gerekiyor. Buna rağmen Hindistan yetkilileri, daha düşük bir oranın da virüsün yayılımını yavaşlatabileceği öngörüsünde bulundu.
Ülkede şimdiye dek 154 bin 486 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Dünyanın en büyük aşılama kampanyası

Bununla birlikte tıp uzmanları, Hindistan'da iyiye giden mevcut durumun sebebini ülkede nüfusundaki ortalama yaşın düşük olmasıyla açıklıyor.

Nispeten daha fazla yaşlı nüfusa sahip Kerala ve Maharashtra eyaletleri, şu an ülkede tespit edilen vakaların yüzde 70'ini bulunduruyor.

Ayrıca bu yılın ağustos ayına kadar 300 milyondan fazla insanı aşılama yönünde hedef belirlenerek dünyanın en büyük aşılama kampanyasının başlatıldığı Hindistan'da ocak ayının ortasından bu yana yaklaşık 4 milyon kişi, Kovid-19'a karşı aşılandı.
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