İnanması zor olabilir(!) Toplu taşımada tüm yolcular için emniyet kemeri zorunlu oldu

Yönetmelik değişikliğinin bir diğer kritik maddesi de bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile varsa yolcularına gece seyahatlerinde görünmelerini sağlayacak şekilde ‘reflektif yelek’ gibi kıyafet giyme zorunluluğu getirilmesi oldu.







Hürriyet’in haberine göre, 2021-2030 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yönetmeliğin iki maddesinde yapılan değişiklikler şöyle:





ÇOCUKLARA ÖZEL EMNİYET KEMERİ

Taksi, minibüs ve otobüslerde çocuk emniyet kemeri zorunlu oldu. Böylece taksilerde en az 1 adet; minibüs ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan otobüslerde ise toplam koltuk sayısının en az 10’da 1’i kadar ‘çocuk bağlama sistemi’, kamuoyunda bilinen adıyla ‘üç nokta emniyet kemeri’ olacak.





KEMER YOKSA ARAÇ HAREKET ETMEYECEK

Yönetmeliğe ayrıca ‘2918 sayılı Kanunun 78’inci maddesine istinaden işlem yapılan araçlarda bulunan sürücü ve yolcular gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayolunda seyrine izin verilmez’ hükmü eklendi. Böylece Karayolları Trafik Kanunu’nun 78. maddesinde düzenlenen ‘Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur’ hükmü yönetmeliğe de girmiş oldu.





MOTORCULARA GÖZLÜK ZORUNLU OLDU

Son dönemde yaşanan trafik kazalarının önemli unsuru haline gelen scooterlern ile elektrikli bisikletler de Trafik Yönetmeliğine dahil edilirken, online alışverişin artmasıyla özellikle şehir içinde sayıları artan motosikletlerle ilgili de düzenleme yapıldı. Motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zaten zorunlu olan kaskın yanına ‘Gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz’ koruma gözlüğü takma koşulu getirildi. Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar bundan istisna tutuldu.





SERVİSLERDE ERTELENDİ

İçişleri Bakanlığı, 2017 yılında yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin geçici bazı maddelerinin uygulamasını 5 Ağustos’ta yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle ertelemişti. Böylece model yılı 2015 ve öncesi olanlar için 2026 yılına kadar aranmayacak hükümler arasında, “Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurma; her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler kurma; tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu” yer alıyordu. Söz konusu bu kuralların yürürlüğü 2016 model servis araçları için 2025; 2017 model araçlar içinse 1 Temmuz 2024 tarihine kadar ertelendi.





KEMERSİZ YOLCUYA TAZMİNAT DAVASI

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı ve Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, “Otobüslerde yolcularımız artık kemersiz seyahat etmemeleri gerektiğini bilmeliler. Çünkü sigorta şirketleri de kazalarda kemersiz yolcuya, kendi hatası nedeniyle, tazminat ödenmemesi gerektiğini savunuyorlar ve bu konuda davalar açılıyor.” dedi.