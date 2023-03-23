Samanyolu Haber /Gündem / İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına jet cevap: "Ağabeyimdir, onun sözünü dinlerim..." /23 Mart 2023 22:11

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına jet cevap: "Ağabeyimdir, onun sözünü dinlerim..."

Katıldığı canlı yayında "Muharrem İnce'den beklentiniz nedir?" sorusuna yanıt veren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den jet hızıyla cevap geldi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgilide konuşan Kılıçdaroğlu, eski yol arkadaşına bir mesaj gönderdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI
Programda "Muharrem İnce ile görüşecek misiniz? Nedir ondan beklentiniz?" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben bütün partileri ziyaret ederim. Memleket Partisi'ni de ziyaret edeceğim. Olması gereken şu: Birinci turda bu işi alıp Türkiye'yi ikinci kez yormamak lazım. Doğrusu budur" diyerek üstü kapalı adaylıktan çekilmesini istedi.

İNCE'DEN JET YANIT
Kılıçdaroğlu'nun çağrısına İnce'den jet yanıt geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ağabeyi olduğunu belirterek "Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
İnce ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Işık, "Az önce Muharrem İnce'yle konuştum. Kılıcdaroğlu'nun kendisine yaptığı 'İlk turda bitirmemiz lazım' çağrısıyla ilgili '100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum' dedi." ifadelerini kullandı.
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