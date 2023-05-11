İnce'nin ardından Oğan da mı adaylıktan çekiliyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından adaylıktan çekildiğini duyurdu.
İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından gözler ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a çevrildi.
Oğan'ın da adaylıktan çekileceği ileri sürüldü.
"ADAYLIKTAN NEDEN ÇEKİLSİN?"
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın adaylıktan çekileceği yönündeki iddialara ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
Özdağ, Oğan'ın istifasının söz konusu olmadığını söyledi.