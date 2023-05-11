Seçime 3 gün kala Yargıtay, 17 Aralık soruşturmasını yürüten polislere verilen cezayı onadı

Yargıtay 3. Czea Dairesi, İran’lı iş insanı Reza Zarrab, AKP’li bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’ın merkezinde olduğu 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten polislere açılan davada verilen cezaları onadı.







Bold'un özel haberine göre eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Erdoğan Bayraktar’ın “Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur… Beni şimdi attılar. ‘Reis’, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı” dediği 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını yürüten polislere verilen cezalar 14 Mayıs seçimlerine günler kala onandı.





Yargıtay, onama kararını 14 Mayıs seçimine 6 gün kala 8 Mayıs tarihinde onadı.





Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Erdoğan’ın HSYK’yı kontrolü altına almasının ardından takipsizlikle sonuçlanan “17 Aralık soruşturması”nda usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yerinde buldu.





İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Mart 2019’da karara bağlanan 17 Aralık soruşturmasına ilişkin açılan davada onama kararı vermişti.





Polislerin avukatlarının İstinaf’ın kararını temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne geldi. 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükümde usul ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığına hükmetti. Daire, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve 41’er yıl ağır hapis cezası kararlarını onanmasına karar verdi.





Mahkeme, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında görev alan eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Nazmi Ardıç ile emniyet amirleri ve polisler İbrahim Şener, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, İsmail Arpacı, Mustafa Demirhan, Mehmet Sait Sevinç, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Duran Denizci ve Adem Atik’in “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.





Mahkeme, sanıklar Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, İbrahim Şener ve Mehmet Akif Üner’in mahkeme kararıyla yaptığı dinlemelerden dolayı, dönemin Başbakan’ı Tayyip Erdoğan ile bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan ve Muammer Güler’e karşı “Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” etme suçlarından 41’er yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırmıştı.





17 ARALIK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI NEDİR?

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması Zekeriya Öz’ün koordinesinde savcılar Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Muammer Akkaş tarafından yürütülüyordu. Savcı Celal Kara’nın 17 Aralık 2013 günü verdiği talimatla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile Mali Şube Müdürlüğü ekipleri dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz Bayraktar, iş adamı Ali Ağaoğlu, dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve iş insanı Reza Zarrab gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde aramalar yapıldı, para sayma makinalarıyla büyük miktarda nakit para ele geçirildi. Reza Zarrab’ın dört bakan ve çocuklarına rüşvet verdiği iddia ediliyordu. Erdoğan hükumeti, yargıda ve emniyette peş peşe adımlar atarak soruşturmayı adeta kilitledi. Adli kolluk yönetmeliği değiştirilerek, savcıların Operasyonu yapan emniyet müdürleri ve polisler görevden alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın merkeze çekilirken, yerine Aksaray Valisi Selami Altınok atandı. Muammer Akkaş’ın yürütttüğü, aralarında Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yer aldığı ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma iddiasıyla yapılan soruşturma ise emniyetin Akkaş’ın gözaltı talimatını yerine getirmeyi reddetmesi nedeniyle sonuçsuz kaldı. Soruşturma savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara, Mehmet Yüzgeç ve Muammer Akkaş görevden alındı. Ve ardından 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının üzerini kapatacak süreç başladı.