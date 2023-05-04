İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan ne istediği ortaya çıktı

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 100 bin imza toplayarak aday olan ve halen kamuoyunda 'muhalefetin oylarını böleceği' gerekçesiyle eleştirilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.







Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye konuşan Çetin, görüşmede kendisinin seçimin ikinci tura kalmaması gerektiğini söylediğini, İnce'nin ise "CHP düşünsün" dediğini aktardı:





"O zaman anladım ki CHP'den bir davet bekliyordu, onun düşüncesini ben öyle algıladım. Tabii Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan söyledi mi onu bilmiyorum ama güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre aracılar vasıtasıyla bir takım teklifler, öneriler olmuş.





Olamayacaklar söylenmiş, olabilirler de söylenmiş, mesela Meclis Başkanlığı talebi olmuş, 'Hayır' dememişler ama 'diğer partilerle de konuşup gerekeni yapmaya çalışırız' denmiş, başka talepleri de olduğu için sonuca varılamadı demek ki."