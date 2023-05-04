Samanyolu Haber /Gündem / Kimler, hangi bakanlıklar için düşünülüyor? /04 Mayıs 2023 13:24

Kimler, hangi bakanlıklar için düşünülüyor?

Gazeteci Fikret Bila, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda bakanlık dağılımının nasıl şekilleneceği ve hangi isimlerin düşünüldüğüyle ilgili edindiği kulis bilgilerini paylaştı.

SHABER3.COM

Seçimlere 10 günün kaldığı Türkiye'de en çok merak edilen konulardan bir tanesi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda kabinenin nasıl şekilleneceği.  

Gazeteci Fikret Bila, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına telefonla bağlanarak edindiği kulis bilgilerini aktardı. 

"Henüz liderler düzeyinde bakanlıkların bölüşümü yapılmadı, bu seçimden sonra gerçekleşecek ama partilerin eğilimi ortaya çıktı" diyen Bila, kimlerin hangi bakanlık için düşünüldüğünü anlattı:

"Ankara’da CHP cenahında daha çok isimler dillendiriliyor kim hangi bakanlığa gelecek diye. Henüz tabii liderler düzeyinde bakanlıkların bölüşümü yapılmadı. Bu seçimden sonra gerçekleşecek ama partilerin eğilimi ortaya çıktı. Örneğin CHP’nin mutlaka ve mutlaka İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nı almak istediği şeklinde bir bilgi sahibiyiz. Bunun da nedenini şöyle izah ediyor uzmanlar, bu üç bakanlık da siyaset üstü bakanlıktır. Biri adalet dağıtır biri güvenliği sağlar, biri de ulusal çıkarları korur. Bu üç bakanlıkta yapı çok bozuldu.

'ÜÇ KİŞİNİN İSMİ GEÇİYOR'
Devlet gelenekleri ortadan kaldırıldı. Üç bakanlık da AK Parti'nin bir aparatı olarak kullanılıyor. Öncelikle bunları düzeltmeliyiz. CHP bunları düzeltmeye taliptir. Örneğin adalet bakanlığı için milletvekili adayı olmayan CHP’liler üzerinde durmak lazım. Örneğin Adalet Bakanlığı için Muharrem Erkek’in adı geçiyor. İçişleri Bakanlığı için Engin Özkoç, Dışişleri için henüz bir isim telaffuz edilmedi ama Selin Sayek Böke’den ve Ünal Çeviköz’den söz edenler var. Özellikle kadın bakan olacağı vurgulanıyor.

Kadın kolları genel başkanı Aylin Nazlıaka var, yine milletvekili olmayan Suzan Şahin var. İşte sayın bir iki isim telaffuz etti biliyorsunuz Çanakkale’de Balıkesir’de. Çanakkale ve Balıkesir’in birer bakanı olacağını söyledi. Muharrem Erkek zaten Çanakkale milletvekiliydi, adalet Bakanlığı için onun ismi geçiyor. Enerji Bakanlığı için de Balıkesir milletvekili olan ama tekrar aday gösterilmeyen Ahmet Akın’ın ismi geçtiğini söyleyebiliriz.

Böyle isimler yavaş yavaş Millet İttifakı'nın gündeminde. Bu da şunu gösteriyor ki Millet İttifakı Sayın Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağından çok emin görünüyor. Aile, Çalışma sosyal bakanlıkları için Aylin Nazlıaka var. Yine deprem bölgesinden milletvekili olmayan Suzan Şahin var.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kimler, hangi bakanlıklar için düşünülüyor? Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:33:26