Samanyolu Haber /Gündem / Kiev ve Odesa’ya yoğun saldırı /04 Mayıs 2023 13:06

Kiev ve Odesa’ya yoğun saldırı

Ukrayna yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda Rusya’nın İHA’larla Kiev ve Odesa’yı vurduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 


Kiev şehir askeri idaresi, başkentin Mayıs başından bu yana üçüncü kez vurulduğunu söyledi.

Kiev askeri idaresi başkanı Sergey Popko, yaptığı açıklamada 2023'ün başından beri bu kadar yoğun bir saldırı olmadığını belirtti. Kiev'deki hava saldırısı alarmı 3,5 saatten fazla sürdü. 

Ukraynalı yetkililer, Kiev’e yapılan saldırıda tüm füzelerin ve insansız hava araçlarının düşürüldüğünü, kimsenin yaralanmadığınu ve ciddi bir hasarın da bulunamadığını bildirdi.

Aynı açıklamaya göre Rusya Geran-2 Kamikaze İHA’ları ile Odesa’yı da hedef aldı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Odessa'yı hedef alan 24 kamikaze dronun fırlatıldığını, bunlardan 18'inin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan dron kalıntılarının fotoğraflarında "Moskova için", "Kremlin için" yazıları okunuyor.

Ukrayna resmi kaynaklarına göre, 3-4 Mayıs gecesi ülkenin dokuz bölgesinde hava saldırısı alarmı verildi.

Odessa ve Kiev'e ek olarak Nikolaev, Dnepropetrovsk, Kirovograd, Poltava, Sumy, Harkov ve Chernihiv bölgelerinde alarm verildi.
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