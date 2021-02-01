Samanyolu Haber /Politika / İnce'nin memleketi Yalova'da CHP'den toplu istifa /01 Şubat 2021 22:47

İnce'nin memleketi Yalova'da CHP'den toplu istifa

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da 350 kişinin CHP'den toplu olarak istifa ettiği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de 3 CHP'li vekil, İnce'nin partisine katılmak üzere CHP'den istifa etmişti.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre CHP Yalova İl Başkanlığı'nda 350 kişi toplu olarak istifa etti. İstifa edenler adına basın açıklaması yapan Cavit Kamil Osman, Muharrem İnce'nin hareketini desteklediklerini söyledi.

CHP'de geçen hafta milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından bugün de Yalova İl Başkanlığı'ndan 350 üye toplu olarak istifa etti.

CHP Yalova İl Merkezi önünde istifalarla ilgili basın açıklaması yapan, önceki dönem CHP Yalova İl Teşkilatı Sekreteri Cavit Kamil Osman şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere çok değerli üç milletvekilimiz ve bir belediye başkanımız partimizden istifa ettiler. İstifa sebeplerini de kamuoyuna 6 madde halinde sundular. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi tabanı olarak, genel merkezin bu tutumundan memnun değiliz. Birçok defa parti tabanı olarak rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bizlere kulak vermediğini gördük. Dolayısıyla parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. Tüm bu sebeplerden ötürü sayın Muharrem İnce önderliğinde kurulan ‘Memleket Hareketi’ne inanan seçmenler olarak, sayın Muharrem İnce’nin kenti Yalova’da, ‘Memleket Hareketi’ meşalesini yakmak üzere toplandık. Bugüne kadar canla başla hizmet ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nden toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin, e-devlet üzerinden istifaya başladığını, sizler aracılığıyla kamuoyuna duyururuz. Bugün bir kar topu gibi görünebiliriz fakat çok yakında çığ gibi büyüyeceğiz.” 
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