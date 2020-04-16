Samanyolu Haber /Gündem / İnfaz paketinde yeni gelişme /16 Nisan 2020 20:23

İnfaz paketinde yeni gelişme

Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen Alaattin Çakıcı’yı cezaevinden çıkaran infaz paketininde imzası bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, Çakıcı’nın aynı zamanda avukatı olduğu ortaya çıktı.

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İnfaz Paketinin yürürlüğe girmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Alaattin Çakıcı, Sincan Cezaevi’nden serbest bırakıldı. Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi’nin sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Çakıcı gece yarısı eski Kırkpınar Güreş Ağası olan Mustafa Altınhan’ın Saroz’daki bir otelinde inzivaya çekildi.

Artı Gerçek'ten Sibel Hürtaş'ın haberine göre Çiftçi, 2018 yılından bu yana Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını yapıyor.2018'den önce ise Çakıcı'nın avukatı olan Feti Yıldız, aynı yıl milletvekili seçilince avukatlık dosyalarını başka avukatlara devretti. Yıldız, aynı yıl MHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. 

Haberde aktarılana göre Feti Yıldız, 2018’deki bir infaz paketi daha hazırladı. O dönem hazırladığı infaz paketi Meclis’e sunuldu. Ancak AKP, paket içinde uyuşturucu suçlarının da olduğunu öne sürerek, kanun teklifini gündemine almadı. 

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı yargı reformu strateji planını açıkladı. Hemen ardından da birinci yargı paketi çıktı. Cezaevlerindeki korona virüs önlemleri kapsamında, AKP ikinci yargı paketini hazırladı. 

Kanun Teklifini ilk olarak MHP’ye götürüldü. MHP’de konuştukları isim de Partinin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız oldu. Çakıcı’nın avukatı, Çakıcı’yı cezaevinden çıkaracak, infaz paketine bire bir dahil olmuş oldu. 

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, daha önce yani MHP’nin ilk af paketini hazırladığı sürede Feti Yıldız’ın Çakıcı’nın avukatı olduğunu söyledi. Yıldız bu iddiayı yalanlamadı.  

Bu dönemde Habertürk Gazetesi’nden Kübra Par’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Çakıcı ve Kürşat benim arkadaşlarım. Avukatlıklarını da yaptım. Bu arkadaşlarımızın yıllar önce serbest kalması lazımdı. Hakimlik sıfatını kaybetmiş kişiler tarafından, sırf ülkücü olmaları sebebiyle cezalar verildi.” 
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