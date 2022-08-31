Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz basını Ege'deki can pazarını yazdı: 'Yunan yetkililer botları denize geri itti' /31 Ağustos 2022 11:40

İngiliz basını Ege'deki can pazarını yazdı: 'Yunan yetkililer botları denize geri itti'

Son dönemde Türkiye ve Yunanistan göçmen sorunu ile ilgili karşılıklı olarak birbirini suçlarken, Ege Denizi'nde mahsur kalan Suriyeli bir mülteci, yaşadıklarını anlattı. İngiliz basınında çıkan habere göre Yunan yetkililer mülteci botlarını devirdi ve onları Ege'nin sularında kaderine terketti.

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Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerginlik sınırdaki göçmen krizi başta olmak üzere karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, İngiliz basını, Yunan polisinin göçmenlere kötü muamelesini hatta onları ölüme götüren süreci sayfalarına taşıdı.

İngiliz The Guardian gazetesi, Ege denizinde botlarının batması sonucu yaşam savaşı veren ve son anda kurtulmayı başaran mültecilerle konuştu.

Gazeteye konuşan isimlerden biri Alaa Hamoudi oldu. 22 kişinin bulunduğu küçük botu batan Hamoudi, son anda hayata tutunmayı başardı.

ARALARINDA ÇOCUK VE YAŞLILAR VAR
Hamoudi, başına bu olay gelmeden bir gün önce yeni bir hayata başladığını sanıyordu. Yunanistan’a ulaşıp sığınma başvurusunda bulunacaktı ve amacı Almanya’ya gitmekti. Ancak plan umduğu gibi gitmedi…

Hamoudi bunun yerine Yunan makamlarının mültecileri kıyıya geri döndürdüğünü, motor veya navigasyon ekipmanı olmayan şişme bir bota koyup denize bıraktığını söyledi. Suriyeli genç, “Bizi denizin ortasındaki bu küçük salda bıraktılar” dedi. Hamoudi, “Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Denizin ortasındayız ve su her yanımızı çevreledi. Gruptaki insanlar ağlamaya başladı. Aralarında 12 yaşında bir kız ve iki yaşlı adamın da bulunduğu insanlar.” dedi.

‘YUNAN BOTLARI BİZİ BATIRMAK İÇİN…’
Hamoudi, aç susuz ve kurtarma umudu bile olmadan denizde geçirdiği 17 saatlik süreyi hatırlarken, akıntının salı Yunanistan’a ittiğini söyledi. Bunun üzerine bir Yunan botun tekneye yanaşarak onları geri itmek için dalgalar oluşturduğunu hatta zikzaklar çizdiğini söyledi. Hamoudi, “Gemiyi su bastı. İnsanlar çok korktu. Çok kişi çığlık attı bazıları da ağladı.” dedi.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Suriyeli adam sonunda Türk sahil güvenliğinin kendilerini kurtardığını ve şu an Türkiye’de olduğunu söyledi. Suriyeli, operasyonda yer aldığına inandığı Avrupa sınır ve sahil güvenlik teşkilatı Frontex’e dava açmaya hazırlandığını da duyurdu.

500 BİN EURO TAZMİNAT TALEBİ
Hamoudi gökyüzünde kırmızı bir ışık gördüğünü ve uzaktaki bir uçağı duyduğunu hatırlıyor. Bellingcat tarafından yürütülen bir soruşturmaya göre, Frontex için çalışan özel bir gözetleme uçağı, denizde başıboş bırakılan sığınmacıların üzerinden iki kez geçti.

Hamoudi Front-ex’in hukuk direktörü Omer Shatz, müvekkili için yaşam hakkı ve sığınma talep etme hakkı da dahil olmak üzere çok sayıda iddia edilen ihlal nedeniyle 500 bin euro tazminat talep etti.
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