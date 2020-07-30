Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz Dışişleri Bakanı: İkinci dalganın Avrupa'da başladığını düşünüyorum /30 Temmuz 2020 14:50

İngiliz Dışişleri Bakanı: İkinci dalganın Avrupa'da başladığını düşünüyorum

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Coronavirus (Covid-19) salgınında ikinci bir dalgaya dair endişesini dile getirdi.

SHABER3.COM

Sky televizyonuna konuşan Hancock, "İkinci bir dalga konusunda endişeliyim. İkinci bir dalganın Avrupa'ya yayılmaya başladığını düşünüyorum ki bu dalganın kıyılarımıza ulaşmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız" dedi.

Bakan Hancock, alınacak önlemler noktasında ise ülkenin en üst sağlık yetkilisinin bir açıklama yapacağını duyurdu.

Buna karşın Hancock, İngiltere'ye dönüşlerde 14 günlük karantina süresinin azaltılması noktasında, planlar yapıldığı söyledi.

İngiltere'de yetkililer bu süreyi azaltabilmek için, karantina altındaki kişilere test yapılmasını öngörüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İngiliz Dışişleri Bakanı: İkinci dalganın Avrupa'da... Sonraki Haber >>

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:13:47