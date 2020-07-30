İngiliz Dışişleri Bakanı: İkinci dalganın Avrupa'da başladığını düşünüyorum

Sky televizyonuna konuşan Hancock, "İkinci bir dalga konusunda endişeliyim. İkinci bir dalganın Avrupa'ya yayılmaya başladığını düşünüyorum ki bu dalganın kıyılarımıza ulaşmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız" dedi.







Bakan Hancock, alınacak önlemler noktasında ise ülkenin en üst sağlık yetkilisinin bir açıklama yapacağını duyurdu.





Buna karşın Hancock, İngiltere'ye dönüşlerde 14 günlük karantina süresinin azaltılması noktasında, planlar yapıldığı söyledi.





İngiltere'de yetkililer bu süreyi azaltabilmek için, karantina altındaki kişilere test yapılmasını öngörüyor.