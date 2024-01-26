Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz istihbaratı, Ukraynalılarla birlikte Rus nükleer santrallerine sabotaja mı hazırlanıyor? /26 Ocak 2024 13:23

İngiliz istihbaratı, Ukraynalılarla birlikte Rus nükleer santrallerine sabotaja mı hazırlanıyor?

RIA Novosti'nin verdiği habere göre Rus Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergei Narışkin, Batılı istihbarat servislerinin, özellikle de İngiliz MI6'nın, Rus nükleer santrallerinde provokasyonlar yapmayı planlayan Ukraynalı sabotaj ve keşif gruplarının eğitimine katıldığına dair bilgiye sahip olduklarını söyledi.

İngiliz istihbaratı, Ukraynalılarla birlikte Rus nükleer santrallerine sabotaja mı hazırlanıyor?

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Batı uzmanlar tarafından eğitilen Ukraynalıların bir kısmı geçen yıl Rusya topraklarında etkisiz hale getirilmişti. Hedeflerinin Rus nükleer santralleri olduğu ortaya çıktı. O zaman bu yakalananlardan bazıları İngilizlerin yönlendirmesi  ile eğitildiklerini itiraf ettiler. 

İngiliz istihbarat görevlilerinin Rusya'ya karşı sabotaj hazırlıkları tarihte ilk değil. 2010'lu yıllarda Birleşik Krallık'ta gizliliği kaldırılan istihbarat belgelerine göre MI6, 1948 gibi erken bir tarihte Sovyetler Birliği içinde ve dışında Moskova'ya karşı büyük ölçekli sabotaj hazırlığı yapıyordu. Belgelere göre İngiliz istihbarat servisleri Sovyet şehirlerine patlayıcı içeren paketler göndermeyi, demiryollarını ve sanayi kuruluşlarını sabote etmeyi planlamıştı.
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