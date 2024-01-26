SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Batı uzmanlar tarafından eğitilen Ukraynalıların bir kısmı geçen yıl Rusya topraklarında etkisiz hale getirilmişti. Hedeflerinin Rus nükleer santralleri olduğu ortaya çıktı. O zaman bu yakalananlardan bazıları İngilizlerin yönlendirmesi ile eğitildiklerini itiraf ettiler.





İngiliz istihbarat görevlilerinin Rusya'ya karşı sabotaj hazırlıkları tarihte ilk değil. 2010'lu yıllarda Birleşik Krallık'ta gizliliği kaldırılan istihbarat belgelerine göre MI6, 1948 gibi erken bir tarihte Sovyetler Birliği içinde ve dışında Moskova'ya karşı büyük ölçekli sabotaj hazırlığı yapıyordu. Belgelere göre İngiliz istihbarat servisleri Sovyet şehirlerine patlayıcı içeren paketler göndermeyi, demiryollarını ve sanayi kuruluşlarını sabote etmeyi planlamıştı.