Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, müzakerelere hazır olduğunu iletti /26 Ocak 2024 13:26

Rusya, müzakerelere hazır olduğunu iletti

Bloomberg'in Kremlin'e yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Rusya, resmi olmayan kanallar aracılığıyla ABD'ye Ukrayna'daki çatışmayla ilgili diyaloğa hazır olduğunu açıkça ifade etti.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Bloomberg Ajans kaynakları, Rusya’nın ABD’ye Ukrayna konusunda müzakerelere hazır olduğuna dair açık sinyaller ilettiğini iddia ettiler.

Bu açık “sinyallerin" bir aracı tarafından resmi olmayan kanallar üzerinden iletildiği ve buna muhtemelen Kiev'e yönelik gelecekteki güvenlik önlemlerinin tartışılması da dahil edildi. 

Teşkilatın muhatapları, sinyallerin geçen ay ismini vermeyi reddettikleri bir aracı tarafından iletildiğini söyledi. Yetkililer, Moskova'nın muhtemelen Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve Kiev'in NATO'ya katılmaması talebinden vazgeçmeyi düşünebileceğini, ancak Rus birliklerinin elinde bulunan topraklar üzerindeki kontrolü tanımakta ısrar edeceğini söylediler.

Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, "Rusya'nın tutumunda açıklanan değişikliklerden haberdar değiliz" dedi. "Rusya ile müzakere yapılıp yapılmayacağına, ne zaman ve nasıl yapılacağına Ukrayna kendisi karar verecek.” İfadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Bloomberg'den gelen bir soruya yanıt olarak, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu söylediğini söyledi. "Hedeflerimize ulaşmaya kararlıyız. Ve biz bunlara diplomatik yollarla ulaşmayı tercih ederiz. Aksi takdirde askeri operasyon hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek” dedi.

New York Times geçen ay, arabulucuların en azından Eylül ayından bu yana Batı'ya, Putin'in Ukrayna'da mevcut mevzilerdeki çatışmaları donduracak bir ateşkes müzakeresine açık olduğuna dair sinyaller gönderdiğini bildirdi.
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