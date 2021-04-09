İngiliz Kraliyet Ailesinde yas: Prens Philip hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı, Kraliçe İkinci Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Reuters'ın haberine göre, açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, çok sevdiği kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyurdu. Majesteleri bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleri yer aldı.





İngiliz kraliyet ailesinin kilit önemdeki üyelerinden biri olan Prens Philip, Elizabeth ile 1947 yılında evlenmişti. Yunan prensi sayılan Philip, İngiliz kraliyet ailesinin modernize etme konusunda rol oynamıştı.





Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7'nci Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği ve enfeksiyon tedavisi göreceği belirtilmişti. 1 Mart'ta kalp hastalıkları tedavisiyle bilinen St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti. Philip, burada kalp ameliyatı geçirmişti.